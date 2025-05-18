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Дзюба назвал минимальный срок продолжения своей карьеры

Сегодня, 21:36
1

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сказал, что хочет попробовать свои силы в смешанных единборствах после окончания футбольной карьеры.

«Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я, как минимум, поиграю. А так, я бы с удовольствием. Тарас Кияшко [известный тренер по ММА] сказал мне, что 3–4 месяца подготовки – и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую», – сказал Дзюба.

  • Нынешний контракт 36-летнего нападающего с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2025 года.
  • Ранее Дзюба заявлял, что благодаря преимуществу в габаритах у него были бы шансы достойно продержаться в бою против чемпиона UFC Ислама Махачева.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (1)
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Semenycch
1747594563
Когда закончишь с футболом, можешь начать воспитывать парнокопытных болельщиков! Тебе это вполне по силам!
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