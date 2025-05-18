Дзюба назвал минимальный срок продолжения своей карьеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сказал, что хочет попробовать свои силы в смешанных единборствах после окончания футбольной карьеры.

«Мне уже часто звонили, в том числе и с поп-ММА. Сейчас я пока сфокусирован на футболе. Еще годик я, как минимум, поиграю. А так, я бы с удовольствием. Тарас Кияшко [известный тренер по ММА] сказал мне, что 3–4 месяца подготовки – и я готов любого такого же любителя или даже лучше размотать вообще влегкую», – сказал Дзюба.