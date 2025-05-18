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Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром

Сегодня, 21:17
9

По итогам завершившихся матчей 29-го тура РПЛ в борьбе за звание чемпиона России осталось две команды.

«Краснодар» лидирует с 64 очками. «Зенит» занимает 2-ю позицию с 63 баллами.

В последнем туре «быки» сыграют дома с «Динамо», а петербуржцы примут на своем поле «Ахмат».

«Краснодар» станет чемпионом России в случае победы над бело-голубыми, независимо от результата игры «Зенита».

Если «быки» сыграют вничью, то завоюют золотые медали, если петербуржцы не победят грозненцев.

Если «Краснодар» проиграет «Динамо», то сохранит 1-е место в случае поражения сине-бело-голубых.

«Зенит» станет чемпионом, если выиграет у «Ахмата», а «быки» не победят «Динамо».

Петербургский клуб также может выиграть золотые медали в случае ничьей с грозненцами и поражения «Краснодара».

Проигрыш «Зенита» «Ахмату» гарантирует чемпионство «быкам».

  • При равенстве очков «Зенит» окажется в турнирной таблице выше «Краснодара» по разнице мячей в личных встречах в этом чемпионате России (4:1 и 0:2).
  • Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига
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Комментарии (9)
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Иван Петров 1986
1747592571
Да все сделают, чтобы динамо отобрало очки у Краснодара.
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ИкС-Игрек-google
1747592695
просто уже противно слово зенит. тошнит уже. не важно кто главное этот зенит. противно уже одно и то же слышать
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timon2401
1747594343
Мало верится, но победу Краснодару дома!!! Праздник для болельщиков и города!! Они это заслужили!!!
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biber.ru
1747595436
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
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PAREVG.
1747596103
Вся страна будет болеть за быков. Если бом.жатня останется без очередного чемпионства - может разгонят мартыхаев, и обратят внимание на белых людей.
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qawzsexdr
1747597033
Динамо еще вдобавок может побороться за место в тройке , в случае если ЦСКА очки потеряет .
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Aldo.CSKA
1747597673
Даже не знаю почему (знаю), но чувствуется мне - к сожалению быки проиграют Динамо, ну или максимум в ничью сыграют... ну тут наверно итак все всё уже понимают
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