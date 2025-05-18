Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром

По итогам завершившихся матчей 29-го тура РПЛ в борьбе за звание чемпиона России осталось две команды.

«Краснодар» лидирует с 64 очками. «Зенит» занимает 2-ю позицию с 63 баллами.

В последнем туре «быки» сыграют дома с «Динамо», а петербуржцы примут на своем поле «Ахмат».

«Краснодар» станет чемпионом России в случае победы над бело-голубыми, независимо от результата игры «Зенита».

Если «быки» сыграют вничью, то завоюют золотые медали, если петербуржцы не победят грозненцев.

Если «Краснодар» проиграет «Динамо», то сохранит 1-е место в случае поражения сине-бело-голубых.

«Зенит» станет чемпионом, если выиграет у «Ахмата», а «быки» не победят «Динамо».

Петербургский клуб также может выиграть золотые медали в случае ничьей с грозненцами и поражения «Краснодара».

Проигрыш «Зенита» «Ахмату» гарантирует чемпионство «быкам».