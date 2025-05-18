Расклады в чемпионской гонке РПЛ перед 30-м туром

По итогам завершившихся матчей 29-го тура РПЛ в борьбе за звание чемпиона России осталось две команды.
«Краснодар» лидирует с 64 очками. «Зенит» занимает 2-ю позицию с 63 баллами.
В последнем туре «быки» сыграют дома с «Динамо», а петербуржцы примут на своем поле «Ахмат».
«Краснодар» станет чемпионом России в случае победы над бело-голубыми, независимо от результата игры «Зенита».
Если «быки» сыграют вничью, то завоюют золотые медали, если петербуржцы не победят грозненцев.
Если «Краснодар» проиграет «Динамо», то сохранит 1-е место в случае поражения сине-бело-голубых.
«Зенит» станет чемпионом, если выиграет у «Ахмата», а «быки» не победят «Динамо».
Петербургский клуб также может выиграть золотые медали в случае ничьей с грозненцами и поражения «Краснодара».
Проигрыш «Зенита» «Ахмату» гарантирует чемпионство «быкам».
- При равенстве очков «Зенит» окажется в турнирной таблице выше «Краснодара» по разнице мячей в личных встречах в этом чемпионате России (4:1 и 0:2).
- Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.