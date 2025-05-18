Газзаев анонсировал победу российского клуба в Лиге чемпионов

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил важность победы клуба в Кубке УЕФА в 2005 году.

По мнению Газзаева, у России еще будут еврокубковые победы.

«Наши клубы и дальше будут выигрывать. Кто-то и Лигу чемпионов выиграет, и Лигу Европы. Но первым всегда сложно. Поэтому я много теплых слов сказал в адрес наших футболистов. Поблагодарил за талант.

Сказал: «Вы даже не представляете, насколько это важно для всего российского футбола», – поделился Газзаев в эфире «Матч ТВ».