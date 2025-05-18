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Газзаев анонсировал победу российского клуба в Лиге чемпионов

Сегодня, 17:21

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил важность победы клуба в Кубке УЕФА в 2005 году.

По мнению Газзаева, у России еще будут еврокубковые победы.

«Наши клубы и дальше будут выигрывать. Кто-то и Лигу чемпионов выиграет, и Лигу Европы. Но первым всегда сложно. Поэтому я много теплых слов сказал в адрес наших футболистов. Поблагодарил за талант.

Сказал: «Вы даже не представляете, насколько это важно для всего российского футбола», – поделился Газзаев в эфире «Матч ТВ».

  • Сегодня победе ЦСКА в Кубке УЕФА исполнилось 20 лет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Газзаев Валерий
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