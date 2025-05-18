Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с «Крыльями Советов». Московская команда победила со счетом 2:0. У самарцев было два удаления.

– Один из компонентов, который нам помог, это удаления у соперников. И голы, которые мы забили.

– Довбня вышел на замену во втором тайме.

– Я рад за него. Это благодарность ему от нашего тренерского штаба. Он на протяжении всего сезона поддерживал команду и помогал нам. Это благодарность ему.

– Почему было всего две замены за матч?

– Игра складывалась в нашу пользу. Не было нужды рисковать уставшими футболистами.