Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с «Крыльями Советов». Московская команда победила со счетом 2:0. У самарцев было два удаления.
– Один из компонентов, который нам помог, это удаления у соперников. И голы, которые мы забили.
– Довбня вышел на замену во втором тайме.
– Я рад за него. Это благодарность ему от нашего тренерского штаба. Он на протяжении всего сезона поддерживал команду и помогал нам. Это благодарность ему.
– Почему было всего две замены за матч?
– Игра складывалась в нашу пользу. Не было нужды рисковать уставшими футболистами.
- «Спартак» набрал 54 очка и поднялся на 4-е место в РПЛ.
- Следующий матч – 24 мая против «Химок».
Источник: «Матч ТВ»