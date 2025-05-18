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Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями»

Сегодня, 16:13
6

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с «Крыльями Советов». Московская команда победила со счетом 2:0. У самарцев было два удаления.

– Один из компонентов, который нам помог, это удаления у соперников. И голы, которые мы забили.

– Довбня вышел на замену во втором тайме.

– Я рад за него. Это благодарность ему от нашего тренерского штаба. Он на протяжении всего сезона поддерживал команду и помогал нам. Это благодарность ему.

– Почему было всего две замены за матч?

– Игра складывалась в нашу пользу. Не было нужды рисковать уставшими футболистами.

  • «Спартак» набрал 54 очка и поднялся на 4-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – 24 мая против «Химок».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Станкович Деян
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Комментарии (6)
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DVOK68
1747574553
Ага.Устали они.Конечно устали-играть каждый сам за себя.Маркиньос,Барко,Бонгонда достаточно сильные игроки,но что такое командная игра они забыли весной.А это уже прямая вина тренера.
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Айболид
1747575501
И чё , никаких жестов "Карасю" не показывал ?
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