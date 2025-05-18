Осинькин задумался о подаче апелляции после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после матча со «Спартаком».

«Крылья» проиграли со счетом 0:2.

Самарская команда заканчивала встречу вдевятером.

– Кроме гола, который упал с неба, и неочевидного пенальти, у соперника не было моментов. Что касается красных карточек, я хотел бы повнимательнее посмотреть. Но моменты не показались такими, которые требуют такого вмешательства. Мы хорошо бились. Сделали всe, что могли. Но вдевятером шансы были минимальные.

– Апелляции будете подавать?

– Давайте еще раз посмотрим. Конечно, нам надо защищаться. Если эти действия неправильные, то надо подавать. Но это вопрос к нашим руководителям. Они должны тщательно изучить возможности и постараться отстоять наших ребят.