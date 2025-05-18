Ловчев – о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: «Я в шоке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о составе московской команды на матч с «Крыльями Советов».

«Сейчас все пытаются понять, что делает Станкович. Может, он сказал ребятам: «Я даю поиграть всем, кто не играл. Извините, что вы не играли по ходу сезона». Или он показывает основному составу: «Вы меня облажали с ног до головы».

Я его всегда поддерживаю, но должно быть уважение к зрителям. Он выпускает всех, кто не играл. Почему? Что, чемпионат кончился, не надо играть?

Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: «Иди и исправляй». Это спорт. Я в шоке от этого состава, честное слово», – сказал Ловчев.