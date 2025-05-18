Опубликована дословная речь Газзаева в перерыве финала Кубка УЕФА против «Спортинга»

Раскрыта речь главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева в перерыве финала Кубка УЕФА-2004/05 против «Спортинга» (3:1).

В перерыве москвичи уступали 0:1.

Затем была одержана волевая победа.

Сегодня ей исполняется 20 лет.

«Вдумайтесь! Через 45 минут придется рвать на себе волосы, если сейчас не исправим положение. Игра нам дается. Ничего страшного нет, что уступаем. Нужно отодвинуть игру от своих ворот и забить всего один гол. А там уже преимущество перейдет к нам», – сказал тогда Газзаев.