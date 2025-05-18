Раскрыт московский клуб РПЛ, в академии которого занимается сын Дзюбы

Сын форварда «Акрона» Артема Дзюбы тоже занимается футболом.
«Трансферные новости детско-юношеского футбола.
Академия «Динамо» становится лидером по детям известных в футбольном мире родителей.
Сын спартаковца Александра Довбни перешел из академии ЦСКА (ранее перешел в ЦСКА из «Спартака»), сын тренера «Локо» Михаила Галактионова тренируется также в «Динамо».
Сын Артема Дзюба также стал динамовцем», – написал источник.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Летом Артем станет свободным агентом.
- В академии «Спартака» сейчас занимается сын Андрея Аршавина Арсений.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова