Губерниев: «Мостовой все ближе к тому, чтобы возглавить «Спартак»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал новую тренерскую работу Александра Мостового. Он будет руководить европейскими звездами в гала-матче ЦСКА.

Гала-матч между ЦСКА и сборной Кубка УЕФА состоится 18 мая на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнется в 18:30 мск.

Легендам ЦСКА, выступавшим за команду в сезоне-2004/05, будут противостоять футболисты клубов, с которыми красно-синие играли в том сезоне в еврокубках.

56-летний Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории A.

«Царь всe ближе к тому, чтобы возглавить «Спартак»! ЦСКА поможет!» – написал Губерниев.