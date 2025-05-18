Реакция агента Ланговича на интерес «Спартака»

Василий Голяна, агент латераля «Ростова» Андрея Ланговича, отреагировал на интерес к игроку со стороны «Спартака».

«Я не буду комментировать именно заинтересованность «Спартака». Скажу лишь, что Лангович на сегодняшний день является футболистом, за которым следят многие клубы.

У Андрея дефицитная позиция для российского футбола и к 21 году он уже сыграл более 100 матчей в РПЛ и Кубке, мало кто может этим похвастаться в столь юном возрасте. Некоторые клубы всерьез проявляют заинтересованность в его переходе, я постоянно в диалоге и мы открыты к предложениям. Что-то более конкретное я сейчас не готов говорить», – сказал агент.