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Реакция агента Ланговича на интерес «Спартака»

Сегодня, 10:53

Василий Голяна, агент латераля «Ростова» Андрея Ланговича, отреагировал на интерес к игроку со стороны «Спартака».

«Я не буду комментировать именно заинтересованность «Спартака». Скажу лишь, что Лангович на сегодняшний день является футболистом, за которым следят многие клубы.

У Андрея дефицитная позиция для российского футбола и к 21 году он уже сыграл более 100 матчей в РПЛ и Кубке, мало кто может этим похвастаться в столь юном возрасте. Некоторые клубы всерьез проявляют заинтересованность в его переходе, я постоянно в диалоге и мы открыты к предложениям. Что-то более конкретное я сейчас не готов говорить», – сказал агент.

  • 21-летний Лангович в этом сезоне провел 30 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
  • Срок контракта Ланговича с «Ростовом» истекает 30 июня 2028 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Лангович Андрей
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