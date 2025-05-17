Реакция президента «Оренбурга» на вылет из РПЛ

Кирилл Волженкин, президент «Оренбурга», высказался о вылете из РПЛ.

«Конечно, очень обидно. Обидно в первую очередь из‑за того, что проиграли матч, потому что, на мой взгляд, могли рассчитывать на другой результат, но это футбол. Конечно, в раздевалке все убиты, рассчитывали, что сможем остаться по спортивному принципу. Сейчас будем смотреть, что будет с «Химками». Если в следующем сезоне будем играть в ФНЛ, то будем ставить задачу выйти в РПЛ, уверен, что сделаем это сразу.

Пока вопрос о продолжении работы Владимира Слишковича не поднимали, все будем обсуждать в конце сезона», – сказал Волженкин.