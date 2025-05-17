Новая информация по будущему Галактионова в «Локомотиве»

Инсайдер Иван Карпов призвал не ждать изменений в тренерском штабе «Локомотива» летом.

«Приход Бориса Ротенберга-младшего летом в «Локо» маловероятен: Галактионов, скорее всего, продолжит тренировать клуб на следующий сезон.

Властная вертикаль в Черкизово должна остаться прежней, несмотря на неудачи команды в РПЛ (6 место) и Кубке.

Как минимум предстоящее трансферное окно кЛуб намерен отработать в текущей конфигурации. Глобальных изменений раньше зимы ждать не стоит.

В теории генеральный директор Владимир Леонченко может потерять свой пост и после окончания сезона. Но даже если такое случится, то его заменит не Борис Ротенберг-младший (трудится замом гендира по развитию молодежного футбола), а кто-то другой. И значит Юрий Нагорных останется предсовдиров «Локомотива», – написал Карпов.