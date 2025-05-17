Овчинников – о тренерской карьере Мостового: «Верю, что Александр покажет всем, как надо работать»

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников высказался о потенциальной тренерской карьере Александра Мостового.

Мостовой получил лицензию в этом году.

Он ждет предложений из РПЛ.

Однако там Мостовой может работать только ассистентом.

«Когда я, будучи тренером, критиковал одного футболиста, Юрий Павлович Семин дал мне совет: «Не равняй всех по себе, все игроки разные и у каждого свой уровень». И Александр Мостовой тоже меряет по себе, когда говорит, что тот или иной тренер никогда не играл в футбол.

Вероятно, он просто не в курсе, что большинство из них тоже были футболистами, просто они не доходили до высоких лиг и не достигли известности. И Слуцкий играл в прошлом, и Сакки, и Моуринью выступал во втором дивизионе Португалии.

При этом я тоже считаю, что тренером скорее станет бывший профессиональный футболист, чем человек без футбольного прошлого. Вы не назовете мне и 10 тренеров во всем мире, кто не начинал бы как футболист.

Я думаю, что Александр – человек умный, сейчас он уже тренер с лицензией и теперь, наверное, будет меньше позволять себе разного рода суждения. Саша на правильном пути, и я верю, что рано или поздно он возглавит какую-то команду и покажет всем нам, как надо работать», – сказал Овчинников.