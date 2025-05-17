Реакция Карпина на предложение провести матч между сборными России и Медиалиги

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что матч нацинальной команды против сборной Медиалиги – это ненормально.
– Обсуждалась новость о возможном матче сборных России и Медиалиги…
– Это желание медиафутбола. Представь, [в этом матче] травмируется футболист сборной России – что ему потом делать? Ему это надо? Точно не надо.
– А вы сами как на это смотрите?
– Нет. Не то что я не хочу, но это не нормально. Завтра соберутся мои друзья и соседи, скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже есть лига...
Это реально не нормально. Я замечательно отношусь к Медиалиге, есть такой формат, играйте. Но при чем здесь национальная сборная? Национальная сборная России должна играть против сборных других стран.
– Как оцените шанс игрока Медиалиги дорасти до сборной России?
– Как чудо. Чудеса случаются.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой и Замбией.