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Реакция Карпина на предложение провести матч между сборными России и Медиалиги

Сегодня, 20:11
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что матч нацинальной команды против сборной Медиалиги – это ненормально.

– Обсуждалась новость о возможном матче сборных России и Медиалиги…

– Это желание медиафутбола. Представь, [в этом матче] травмируется футболист сборной России – что ему потом делать? Ему это надо? Точно не надо.

– А вы сами как на это смотрите?

– Нет. Не то что я не хочу, но это не нормально. Завтра соберутся мои друзья и соседи, скажут, что хотят сыграть со сборной России, что у них тоже есть лига...

Это реально не нормально. Я замечательно отношусь к Медиалиге, есть такой формат, играйте. Но при чем здесь национальная сборная? Национальная сборная России должна играть против сборных других стран.

– Как оцените шанс игрока Медиалиги дорасти до сборной России?

– Как чудо. Чудеса случаются.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой и Замбией.

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Источник: страница VK Видео в соцсети VK
Товарищеские матчи. Сборные Россия Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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val69
1747502348
Правильно... На куй их...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747503588
С Талибаном ещё не играли,они теперь больше не террористы,а милые люди по версии кремля.
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Тинез Розоп
1747504730
А что не пишите , как он про дрочилу угадал?….
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