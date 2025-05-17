Слишкович высказался о своем будущем после вылета «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал комментарий после матча 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Оренбуржцы официально вылетели из РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» не против продлить сотрудничество со Слишковичем.

«Оренбург» был непрерывно в РПЛ с 2022 года.

«Мы создаeм моменты, но реализация… Мы заслуживали открыть счeт, но ушли на перерыв с ничейным результатом. Думаю, что соперник одержал заслуженную победу. «Краснодар» использовал свои моменты, а мы не успели этого сделать. Не могу быть доволен заменами. У нас было много стандартов, ударов и угловых. Но полгода повторяется, что наши удары – разминка для вратарей. Момент с рукой? Я никогда не смотрю, если арбитр думает, что пенальти нет, если ВАР так же считает.

Моя работа в следующем сезоне? Я хотел бы продолжить работу. Ситуация сейчас такая, какая есть, но я горжусь ребятами, я вижу их прогресс в игре. Не люблю оставлять не до конца проделанную работу. Если клуб будет во мне заинтересован, думаю, мы договоримся за пять минут», – сказал Слишкович.