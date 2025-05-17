Пономарев сказал, из-за кого провалился «Спартак»: «Он изуродовал команду»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу.

Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Что Станкович сделал такого великого для того, чтобы его пригласили в такую классную команду, как «Спартак»? Он ее изуродовал и испортил, он не понимает ничего, но никто в этом не признается.

Это же агенты чертовы, они дают рекламу этим тренерам и засовывают тренеров и игроков, абсолютно не нужных команде.

С ним обязательно нужно расставаться. Пусть он доигрывает два оставшихся матча чемпионата России и уезжает. Мне не нравится «Спартак», это вообще непонятная команда.

В конце первого круга вдруг здорово заиграл Угальде, и все заговорили – «новый Пеле». Я ответил: нет, ребята, он играет только на кураже и ажиотаже вокруг него, больше у него никогда ничего не получится.

И точно, весной у него ничего не получается, он никакой. Но дело не в нем, а в главном тренере», – сказал Пономарев.