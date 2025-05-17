Луис Энрике высказался о принципиальности матчей «Зенита» и «Спартака»

Зимний новичок «Зенита» Луис Энрике рассказал, что знает о противостоянии со «Спартаком».

– Гол в ворота «Спартака» со смещением с фланга в центр по дуге – это ваша фирменная фишка?

– Да, разные удары – одна из моих сильных сторон. Я стараюсь бить как можно чаще, потому что знаю, что могу пробить сильно и точно.

Очень рад, что отличился в той игре и приложу максимум усилий, чтобы голов было как можно больше.

– Вам перед тем матчем со «Спартаком» говорили, что красно-белым особенно важно забить? Объясняли, что это принципиальный соперник для «Зенита»?

– Конечно! Я прекрасно понимал, какое значение эта игра имеет для клуба, болельщиков и Петербурга, как важно сделать все для победы.

Мне нравятся такие классические противостояния, соперничество с историей.