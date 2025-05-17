Селюк объяснил провал Станковича в «Спартаке»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Станкович решил повоевать с судьями, но он проиграет этот бой. Вся эта нервозность сказывается на команде и можно прямо сейчас сказать, что «Спартак» не просто провалил весну, а сделал это с позором.

Сейчас всe выглядит так, что Деян не контролирует ситуацию. Может быть, он делает это специально, чтобы его уволили, но то, что Станкович хочет уйти – это стопроцентно. Он просто не держит удар», – заявил Селюк.