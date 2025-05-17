Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги проигранного матча 37-го тура АПЛ против «Челси».

Манкунианцы уступили на выезде со счетом 0:1.

Они обновили клубный антирекорд по числу поражений за сезон АПЛ – 18.

В таблице лиги команда идет на 16-м месте.

«Мы правильно подошли к игре, здорово начали, но в заключительной трети нам стоило быть немного агрессивнее.

Иногда мы хотим прессинговать и забивать, но чуть потеряли концентрацию. Сегодня нам немного не повезло. Мы были конкурентоспособны, это очевидно», – сказал Аморим.