Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Челси»

Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Челси»

Сегодня, 08:57

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги проигранного матча 37-го тура АПЛ против «Челси».

  • Манкунианцы уступили на выезде со счетом 0:1.
  • Они обновили клубный антирекорд по числу поражений за сезон АПЛ – 18.
  • В таблице лиги команда идет на 16-м месте.

«Мы правильно подошли к игре, здорово начали, но в заключительной трети нам стоило быть немного агрессивнее.

Иногда мы хотим прессинговать и забивать, но чуть потеряли концентрацию. Сегодня нам немного не повезло. Мы были конкурентоспособны, это очевидно», – сказал Аморим.

Еще по теме:
Аморим сделал заявление о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» 2
Аморим прокомментировал выход «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы 1
Аморим прокомментировал крупную победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале ЛЕ
Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Челси Аморим Рубен
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
1
Селюк объяснил провал Станковича в «Спартаке»
10:23
1
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
09:44
1
Игрок «Барселоны» – во время чемпионского парада: «Кто не скачет – тот мадридиста»
09:33
2
Овчинников – о чемпионской гонке в РПЛ: «Идет борьба между Африкой и Бразилией»
09:18
8
Прогноз Радимова на матчи «Краснодара» и «Зенита» в 29-м туре РПЛ
08:45
5
«Реал» заплатит за Трента больше, чем ожидалось
08:32
«Спартак» хочет экс-тренера «Динамо», Тимощуку грозит тюрьма, наказание для Станковича и другие новости
01:35
Салах одним словом описал свои шансы выиграть «Золотой мяч»
01:15
Кафанов ответил, в чем феномен Акинфеева
01:05
1
Все новости
Все новости
Мареска высказался о победе «Челси» над «Манчестер Юнайтед»
09:55
Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Челси»
08:57
Салах одним словом описал свои шансы выиграть «Золотой мяч»
01:15
АПЛ. «Челси» победил «МЮ» (1:0) и вернулся в топ-4, «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» (0:2)
00:15
1
Венгер объяснил, почему Аршавин не стал футболистом мирового уровня
Вчера, 22:31
8
Бруну Фернандеш повторил рекорд Роналду и Де Хеа
Вчера, 18:18
Каземиро отреагировал на назначение Анчелотти в сборную Бразилии
Вчера, 15:50
В «Челси» определились с будущим главного тренера
15 мая
На последнюю путевку в АПЛ осталось два претендента
14 мая
1
Грилиш эффектно «подкатил» к самой сексуальной футболистке мира
14 мая
4
Футболист АПЛ находится в коме после столкновения со штангой
14 мая
1
Де Брюйне готов вдвое сократить зарплату ради перехода в европейский топ-клуб
13 мая
2
«Ливерпуль» купит замену для Трента за 40 миллионов
13 мая
2
«Челси» заплатит «Манчестер Юнайтед», чтобы не выкупать Санчо
13 мая
Гвардиола попросил «Манчестер Сити» купить полузащитника «Барселоны»
13 мая
1
АПЛ. «Ливерпуль» упустил дома победу над «Арсеналом» после 2:0 в первом тайме
11 мая
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» проиграли дома и опустились на места перед зоной вылета
11 мая
АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Челси» и вышел на 3-е место
11 мая
1
АПЛ. «Манчестер Сити» с вернувшимся Холандом не смог победить вылетевший «Саутгемптон» (0:0)
10 мая
«Арсенал» заплатит 60 миллионов за партнера Захаряна
10 мая
2
Аморим сделал заявление о будущем Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед»
10 мая
2
Реакция Гвардиолы на слова Холанда о провале «Манчестер Сити»
9 мая
«Тоттенхэм» рассматривает экс-тренера «Шахтера»
9 мая
Гвардиола отреагировал на уход Хаби Алонсо из «Байера»
9 мая
Жена Де Брюйне присматривала жилье в итальянском городе
9 мая
«Челси» начал переговоры по трансферу Леау
9 мая
Назван лучший игрок АПЛ по версии Ассоциации футбольных журналистов
9 мая
«Ливерпуль» не хочет помогать «Реалу» заявить Трента на клубный ЧМ
9 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 