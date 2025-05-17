Газзаев – об уходе из ЦСКА в 2003 году: «Меня просто убрали после чемпионства»

Валерий Газзаев рассказал об отставке с поста главного тренера ЦСКА в ноябре 2003-го.

– Если бы не тот кратковременный уход с поста главного тренера ЦСКА, сумели бы привести команду к победе [в Кубке УЕФА] в 2005-м?

– Тогда, конечно, сложилась непростая для меня ситуация. Я ведь не сам ушел, меня просто убрали из команды под тем предлогом, что руководство клуба хочет попробовать поработать с иностранным специалистом.

Причем произошло это после того, как ЦСКА стал чемпионом страны. Меня, помню, вызвали к руководству, стали что-то объяснять, но я даже не дослушал. Спросил: «Ко мне есть претензии? Нет? Всего хорошего!»