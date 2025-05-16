Генич дал совет «Спартаку» насчет Станковича

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять главного тренера Деяна Станковича.

Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«У него есть двухгодичный контракт до 2026 года, его точно не надо трогать.

Он сейчас эмпирическим путем через ошибки, через эксперименты, через пробы, потому что отрезок был хороший, но провальная история, потому что на две-три недели больше зимняя пауза и подготовка. Он это все проанализирует.

Я думаю, что вернуться к вопросу, остается Станкович в «Спартаке» или нет, надо в октябре–ноябре. И смотреть, есть ли положительная динамика вперед. Вот сейчас его трогать точно не надо», – сказал Генич.