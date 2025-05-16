Реакция Глушакова на вылет «Спартака» из Кубка

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал исход противостояния с «Ростовом».

Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» сам виноват, что провалил всю весеннюю часть. Нужно реализовывать моменты. Зимой купили таких игроков, за такие деньги…

«Ростов» выдержал игру, сыграл дисциплинированно. Было ощущение, что они больше хотели [победить]», – сказал Глушаков.