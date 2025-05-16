Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Реакция Глушакова на вылет «Спартака» из Кубка

Сегодня, 22:22
2

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал исход противостояния с «Ростовом».

  • Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» сам виноват, что провалил всю весеннюю часть. Нужно реализовывать моменты. Зимой купили таких игроков, за такие деньги…

«Ростов» выдержал игру, сыграл дисциплинированно. Было ощущение, что они больше хотели [победить]», – сказал Глушаков.

Еще по теме:
Глушаков высказался о спаде в игре Угальде 2
Глушаков ответил, нужно ли «Спартаку» продлевать контракт со Станковичем 1
Глушаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Спартак Глушаков Денис
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1747425045
и так понятно Спартак давно в отпуске.Исполнителей и так мало а защита дырявая
Ответить
timon2401
1747425399
Не Спартак, а трое парней с паспортами…Легионеры бьются, но когда один головой в свои ворота, второй жопой, а третий вообще не понятно какого куя на поле делает..
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
1
Экс-президент «Спартака» призвал уволить Кахигао: «Ставка на иностранцев ошибочна»
23:47
Футболисты «Ростова» получили многомиллионные призовые за победу над «Спартаком»
23:23
1
Игрок «Барселоны» оскорблял «Реал» во время чемпионского парада
22:59
3
Генич дал совет «Спартаку» насчет Станковича
22:50
5
Геркус нашел новую работу в РПЛ
22:41
1
Венгер объяснил, почему Аршавин не стал футболистом мирового уровня
22:31
2
Реакция Глушакова на вылет «Спартака» из Кубка
22:22
2
Вагнер Лав отказался бесплатно работать в ЦСКА
22:10
1
Ловчев ответил, должен ли «Спартак» уволить Станковича
21:47
4
Все новости
Все новости
Реакция Глушакова на вылет «Спартака» из Кубка
22:22
2
Тренер «Ростова» Альба оценил вклад Карпина в успехи команды
20:59
1
Обращение «Спартака» к болельщикам после вылета из Кубка
20:29
11
В «Спартаке» не согласны с одним решением судьи в матче с «Ростовом»
19:50
Экс-игрок «Зенита» защитил Соболева: «Он не вписывается в бразильскую карусель»
12:27
Форвард «Спартака» высказался о возможном уходе Станковича
10:57
10
Реакция Максименко на поражение «Спартака» от «Ростова»
10:26
9
Нападающий «Спартака» остался недоволен судейством игры с «Ростовом»
10:03
10
Радимов оценил выступления «Ростова» в Кубке
09:17
Реакция «Фратрии» на вылет «Спартака» из Кубка
07:50
6
ФотоВылетевшие из Кубка «Зенит» и «Спартак» получили утешительные призы
01:20
25
Реакция Генича на вылет «Спартака» из Кубка
00:07
2
ВидеоФанаты «Спартака» бросили стакан в судью после трех удалений в матче с «Ростовом»
Вчера, 23:38
29
Мостовой отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка
Вчера, 23:30
7
Тренер «Спартака» ответил, чего не хватило команде в матче с «Ростовом»
Вчера, 22:58
8
Альба объяснил, за счет чего «Ростов» победил «Спартак»
Вчера, 22:50
9
В «Спартаке» прокомментировали будущее Станковича после поражения от «Ростова»
Вчера, 22:41
40
Реакция Карпина на победу «Ростова» над «Спартаком»
Вчера, 22:31
5
Полузащитник «Спартака» после матча с «Ростовом» покинул поле в слезах, держась за колено
Вчера, 22:23
10
Экс-судья РПЛ Лапочкин оценил решение засчитать второй гол «Ростова»
Вчера, 22:17
28
⚡ FONBET Кубок России. «Ростов» победил «Спартак» в Москве и вышел в Суперфинал
Вчера, 21:57
260
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:55
3
Бывший главный тренер «Зенита» объяснил промах Соболева при ударе с пенальти
Вчера, 21:24
3
Губерниев назвал фаворита матча «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 19:14
8
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 15 мая
Вчера, 19:06
11
Пьянич поделился эмоциями от победы ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 17:56
Генич тремя словами отреагировал на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 16:48
10
Червиченко – о покупке Соболева «Зенитом»: «Блестящая продажа «Спартака»
Вчера, 16:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 