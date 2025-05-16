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  • Газзаев раскрыл содержание своей речи в перерыве победного финала Кубка УЕФА

Газзаев раскрыл содержание своей речи в перерыве победного финала Кубка УЕФА

Сегодня, 21:35

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что говорил игрокам своей команды в перерыве финального матча Кубка УЕФА-2004/05.

«Ещe в ходе игры мысленно подбирал слова, которые были бы простыми и в то же время понятными каждому. Видел, что ребята сильно волнуются, и понимал, что должен любым способом это волнение снять. Это было очень важно.

Поэтому, как только все оказались в раздевалке, совершенно спокойно сказал, что все мы, тренеры, игроки, первый раз в жизни играем в финале, который раньше в лучшем случае смотрели с трибун или по телевизору. Что мы уже добились очень большого успеха, сделали то, о чeм столько времени мечтали.

И добавил, что этот матч для всех нас – шанс войти в историю. Выиграем – значит, будем рассказывать много лет спустя своим детям и внукам. А вот если проиграем, то, наверное, всю свою жизнь будем об этом упущенном шансе сожалеть.

Думаю, меня все тогда услышали. Во всяком случае, во втором тайме и гол забили очень быстро, и игра поменялась», – заявил Газзаев.

  • ЦСКА выиграл у «Спортинга» со счетом 3:1.
  • Финал прошел 18 мая 2005 года – сейчас армейцы готовятся к празднованию 20-летия победы.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Спортинг Газзаев Валерий
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