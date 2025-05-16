Мостовой отреагировал на предложение Губерниева возглавить «Спартак»

Александр Мостовой порассуждал о своих перспективах в случае назначения на пост главного тренера «Спартака».

– Дмитрий Губерниев сказал, что Станкович самозванец, и призвал назначить в «Спартак» настоящего царя – вас.

– Спасибо, Дима! Он разбирается в футболе и говорит всe правильно. Но всe это шутливая форма, к которой я спокойно отношусь.

У меня же нет лицензии главного тренера. Другое дело, если я приду и мы будем выигрывать – будут носить на руках, если нет – утопят в той же ванне.