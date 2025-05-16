Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой отреагировал на предложение Губерниева возглавить «Спартак»

Мостовой отреагировал на предложение Губерниева возглавить «Спартак»

Сегодня, 21:09
4

Александр Мостовой порассуждал о своих перспективах в случае назначения на пост главного тренера «Спартака».

Дмитрий Губерниев сказал, что Станкович самозванец, и призвал назначить в «Спартак» настоящего царя – вас.

– Спасибо, Дима! Он разбирается в футболе и говорит всe правильно. Но всe это шутливая форма, к которой я спокойно отношусь.

У меня же нет лицензии главного тренера. Другое дело, если я приду и мы будем выигрывать – будут носить на руках, если нет – утопят в той же ванне.

  • 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

Еще по теме:
Погребняк назвал желаемого тренера для «Спартака» 4
Мостовой сказал, верит ли он в чемпионство «Краснодара» 5
Мостовой отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка 7
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр Губерниев Дмитрий
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bashnat013
1747420546
Спартак Орджоникидзе???думаю не возмут
Ответить
aaaaahhhh
1747420726
Два дебила-это сила...
Ответить
Cleaner
1747421062
Мостовой, даже не мечтай...
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
1
Вагнер Лав отказался бесплатно работать в ЦСКА
22:10
Ловчев ответил, должен ли «Спартак» уволить Станковича
21:47
1
Газзаев раскрыл содержание своей речи в перерыве победного финала Кубка УЕФА
21:35
В РФС прояснили ситуацию с клубами, не получившими лицензию на следующий сезон
21:21
Мостовой отреагировал на предложение Губерниева возглавить «Спартак»
21:09
4
Тимощуку грозит до 12 лет тюрьмы на Украине
20:49
7
Обращение «Спартака» к болельщикам после вылета из Кубка
20:29
4
В «Крыльях Советов» высмеяли новость о нечестной игре с «Пари НН»
20:16
Роналду может стать совладельцем испанского клуба
20:00
Все новости
Все новости
Тимощуку грозит до 12 лет тюрьмы на Украине
20:49
7
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле
20:39
В «Крыльях Советов» высмеяли новость о нечестной игре с «Пари НН»
20:16
ЭСК РФС разобрала два неназначенных пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
19:30
2
Радимов: «Сезон «Спартака» просран, но Станковича надо оставить»
19:13
96
ЭСК РФС вынес вердикт по двум моментам в дерби «Динамо» – «Спартак»
18:52
3
«Спартак» заплатит крупный штраф по итогам дерби с «Динамо»
18:00
5
В «Пари НН» отреагировали на слухи о нечестной игре с «Крыльями Советов»
17:41
Станковичу грозит 4-матчевая дисквалификация: подробности
17:28
75
В «Спартаке» рассказали о травме Литвинова
17:10
12
Инвестор «Химок» Садыгов сделал заявление о будущем клуба
16:59
КДК РФС вынес вердикт по поведению Станковича в дерби «Динамо» – «Спартак»
16:29
40
Стала известна позиция РФС по переговорам Карпина с «Динамо»
16:00
4
ФотоЦСКА представил новую форму
15:40
5
Станковича назвали «истеричкой»: «Он скоро с кулаками на людей будет бросаться»
15:30
9
Троих игроков «Крыльев Советов» хотят проверить на детекторе лжи после 2:5 от «Пари НН»
15:17
9
Погребняк назвал желаемого тренера для «Спартака»
14:58
4
Раскрыт размер долгов «Химок»
14:46
4
Юран сказал, что будет со «Спартаком» после отставки Станковича
14:24
24
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в Москве и Лимассоле
14:14
3
В «Спартаке» определились с будущим Дуарте
14:02
14
У второй и молодежной команд «Спартака» сменится куратор
13:39
1
Стало известно, как «Крылья Советов» расплатятся по большому долгу перед госкорпорацией
13:29
3
Названы вероятные участники стыковых матчей за место в РПЛ
13:23
6
Стали известны требования к «Черноморцу», «Химкам» и «Крыльям» которые не прошли лицензирование для РПЛ
12:52
Фото«Зенит» сделает уникальный подарок новорожденным Санкт-Петербурга
12:43
12
Семшов заявил о некорректном поведении тренерских штабов «Спартака»
12:35
1
Максименко – о возможной отставке Станковича: «Вопрос не по адресу»
12:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 