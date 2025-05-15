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  • Губерниев призвал «Спартак» назначить царя вместо самозванцев

Губерниев призвал «Спартак» назначить царя вместо самозванцев

Сегодня, 10:42
5

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях «Спартака» весной. По его словам, московский клуб ведет себя как слабак.

«Он слабый. «Спартак» опять наступил на те же самые грабли. Только осенью казалось, что команда играет. Он уплыл не в ту сторону, непонятным стилем. Игроки не держат удар, не отвечают на вопросы прессы, регламент нарушают. «Спартак» себя ведeт как слабак. И это очень обидно. Потому что, если даже сильный проигрывает, ну держите лицо, ребята, ведите себя достойно.

Вы хорошая команда, у вас хороший тренер, а вы рассыпаетесь на глазах. Вот сейчас «Динамо» оставит Ролана Гусева и правильно сделает. А «Спартаку» нужен Александр Мостовой. Настоящий царь нужен «Спартаку». Сколько уже можно с самозванцами работать?» – сказал Губерниев.

  • Мостовой получил прозвище «Царь» во время выступлений в Испании.
  • После игры 28-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:0) никто из игроков красно-белых не стал общаться с прессой, а главный тренер гостей Деян Станкович не явился на пресс-конференцию. Его ассистент Ненад Сакич сказал, что Станкович не смог прийти, так как сорвал голос.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр Губерниев Дмитрий
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Комментарии (5)
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fakeid
1747295422
царя в спартаг. а на освободившееся место в палате - губерниева.
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FWSPM
1747296392
какой спартак? там зенит нужно спасать срочно))
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Матвей Морозов
1747296697
Так Спартак и есть самозванец. Лучше название Семён или Прохор.
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...уефан
1747297507
...чует моё сердце, что это чмо и до хоккея скоро доберется, в одной руке весло, в другой клюшка и с винтовкой на спине...
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boris63
1747298517
Дак ты губошлеп самозванец и есть, тебе с кем ещё осталось переругаться, всех прошёл.
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