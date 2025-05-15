Губерниев призвал «Спартак» назначить царя вместо самозванцев

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях «Спартака» весной. По его словам, московский клуб ведет себя как слабак.

«Он слабый. «Спартак» опять наступил на те же самые грабли. Только осенью казалось, что команда играет. Он уплыл не в ту сторону, непонятным стилем. Игроки не держат удар, не отвечают на вопросы прессы, регламент нарушают. «Спартак» себя ведeт как слабак. И это очень обидно. Потому что, если даже сильный проигрывает, ну держите лицо, ребята, ведите себя достойно.

Вы хорошая команда, у вас хороший тренер, а вы рассыпаетесь на глазах. Вот сейчас «Динамо» оставит Ролана Гусева и правильно сделает. А «Спартаку» нужен Александр Мостовой. Настоящий царь нужен «Спартаку». Сколько уже можно с самозванцами работать?» – сказал Губерниев.