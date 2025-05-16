Обращение «Спартака» к болельщикам после вылета из Кубка

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост по случаю вылета из FONBET Кубка России от «Ростова».
- Команды встречались в финале Пути регионов.
- Спартаковцы проиграли дома со счетом 1:2.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«Досада и разочарование – к сожалению, таким был вчерашний вечер.
Безграничная благодарность каждому болельщику на стадионе и за его пределами, которые верили в команду до самой последней секунды матча.
Обязаны стать сильнее ради вас», – написали спартаковцы.
Источник: телеграм-канал «Спартака»