Обращение «Спартака» к болельщикам после вылета из Кубка

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост по случаю вылета из FONBET Кубка России от «Ростова».

Команды встречались в финале Пути регионов.

Спартаковцы проиграли дома со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Досада и разочарование – к сожалению, таким был вчерашний вечер.

Безграничная благодарность каждому болельщику на стадионе и за его пределами, которые верили в команду до самой последней секунды матча.

Обязаны стать сильнее ради вас», – написали спартаковцы.