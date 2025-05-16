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Обращение «Спартака» к болельщикам после вылета из Кубка

Сегодня, 20:29
4

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост по случаю вылета из FONBET Кубка России от «Ростова».

  • Команды встречались в финале Пути регионов.
  • Спартаковцы проиграли дома со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Досада и разочарование – к сожалению, таким был вчерашний вечер.

Безграничная благодарность каждому болельщику на стадионе и за его пределами, которые верили в команду до самой последней секунды матча.

Обязаны стать сильнее ради вас», – написали спартаковцы.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Кубок Ростов Спартак
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1747417805
Я так понял, даже ради penit zlo? Номэд, у тебя хорошая замена ростет. Этот парень топчик!
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erybov1965
1747420965
"Обязаны стать сильнее ради вас" - вы это серйозно?Такое чувство,что облили помоями.Зачем вам прилагать усилие,чтобы стать сильнее,ведь вы и так все получаете в разы,а то и в десятки раз больше чем среднестатистический болельщик.Объясните зачем и ради чего?Ведь для вас Спартак - это просто средство для заработка,а для многих болельщиков - это гордость,честь,история и еще много чего,но только не деньги.Чувствуете разницу?
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Cleaner
1747421016
Пресс-служба Спартака: -Блаблабла блабла... Каждый год одна и та же песня.
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Тинез Розоп
1747422694
Когда Максим запела , то было уже страшновато. Это было при победе в финале. Зачем было делать это перед этой игрой?… ( сглазили)
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