Ямаль высказался о чемпионстве «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями в связи с выигрышем чемпионского титула.
- Накануне «Барса» досрочно стала чемпионом Испании, победив в дерби «Эспаньол» (2:0).
- Ямаль стал автором золотого гола.
- Каталонцы в 28-й раз выиграли Примеру.
«Мы очень счастливы. Это крайне важно для клуба, и мы этого добились.
Я работаю не ради того, чтобы забивать важные голы, а ради своего клуба. Мне все равно, что говорят люди за его пределами.
Я сосредоточен на играх и буду продолжать делать то, что делаю для своего клуба», – сказал Ямаль.
Источник: Mundo Deportivo