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Ямаль высказался о чемпионстве «Барселоны»

Сегодня, 19:40

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями в связи с выигрышем чемпионского титула.

  • Накануне «Барса» досрочно стала чемпионом Испании, победив в дерби «Эспаньол» (2:0).
  • Ямаль стал автором золотого гола.
  • Каталонцы в 28-й раз выиграли Примеру.

«Мы очень счастливы. Это крайне важно для клуба, и мы этого добились.

Я работаю не ради того, чтобы забивать важные голы, а ради своего клуба. Мне все равно, что говорят люди за его пределами.

Я сосредоточен на играх и буду продолжать делать то, что делаю для своего клуба», – сказал Ямаль.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Ямаль Ламин
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