Ямаль высказался о чемпионстве «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями в связи с выигрышем чемпионского титула.

Накануне «Барса» досрочно стала чемпионом Испании, победив в дерби «Эспаньол» (2:0).

Ямаль стал автором золотого гола.

Каталонцы в 28-й раз выиграли Примеру.

«Мы очень счастливы. Это крайне важно для клуба, и мы этого добились.

Я работаю не ради того, чтобы забивать важные голы, а ради своего клуба. Мне все равно, что говорят люди за его пределами.

Я сосредоточен на играх и буду продолжать делать то, что делаю для своего клуба», – сказал Ямаль.