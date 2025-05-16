В «Спартаке» рассказали о травме Литвинова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прояснил ситуацию с травмой Руслана Литвинова.
- 23-летний полузащитник повредил колено в концовке кубкового матча с «Ростовом» (1:2).
- Он не смог самостоятельно покинуть поле.
- У футболиста были слезы на глазах.
«Руслан Литвинов после получения травмы колена в матче против «Ростова» в срочном порядке прошел дополнительное обследование.
По данным МРТ связочный аппарат коленного сустава не поврежден.
Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением врачей «Спартака», – сообщил Зеленов.
Источник: «Футбольный биги»