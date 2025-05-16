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В «Спартаке» рассказали о травме Литвинова

Сегодня, 17:10
10

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прояснил ситуацию с травмой Руслана Литвинова.

  • 23-летний полузащитник повредил колено в концовке кубкового матча с «Ростовом» (1:2).
  • Он не смог самостоятельно покинуть поле.
  • У футболиста были слезы на глазах.

«Руслан Литвинов после получения травмы колена в матче против «Ростова» в срочном порядке прошел дополнительное обследование.

По данным МРТ связочный аппарат коленного сустава не поврежден.

Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением врачей «Спартака», – сообщил Зеленов.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Литвинов Руслан
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Комментарии (10)
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Константин-Шапкин-google
1747404961
Ну видно как ногу вывернул при падении. Кстати левняк даже внимания не обратил как борцун комлич Летвинова приземлил
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alefreddy
1747405250
здоровья ему а так он сильно и не нужен пусть отдыхает
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penit-zlo
1747406692
Здоровья однозначно...Но техники нет...Не пас отдать-не ударить ..Все такие увы
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penit-zlo
1747406781
Его уровень-Факел ..Были всплески когда играл в опорке .Сейчас похоже футбол не единственное хобби .Меньше балаболить
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penit-zlo
1747406883
Я бы после Воронежа Дуарте поставил...Э
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penit-zlo
1747406983
В прошлом сезоне голубята невские его покупать хотели
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penit-zlo
1747407107
На что вообще надеятся с Умяровым в опорке...Не понимаю его восхваления...Литвинов когда играл на этой поцизии было лучше...
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penit-zlo
1747407177
Есть прогресс у Наиля,привозить перестал матчей 10 и на том спасибо...Но это не опрник..Какая Италия...Пару вспышек за сезон мало
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k611
1747408035
Здоровья игроку!
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