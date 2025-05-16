В «Спартаке» рассказали о травме Литвинова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прояснил ситуацию с травмой Руслана Литвинова.

23-летний полузащитник повредил колено в концовке кубкового матча с «Ростовом» (1:2).

Он не смог самостоятельно покинуть поле.

У футболиста были слезы на глазах.

«Руслан Литвинов после получения травмы колена в матче против «Ростова» в срочном порядке прошел дополнительное обследование.

По данным МРТ связочный аппарат коленного сустава не поврежден.

Футболист продолжит получать физиотерапевтическое лечение и проходить реабилитацию под наблюдением врачей «Спартака», – сообщил Зеленов.