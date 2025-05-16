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  • Станковича назвали «истеричкой»: «Он скоро с кулаками на людей будет бросаться»

Станковича назвали «истеричкой»: «Он скоро с кулаками на людей будет бросаться»

Сегодня, 15:30
3

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев возмущен поведением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Поведение Станковича не делает ему чести и не украшает его. Он же у всех на виду, некрасиво себя так вести. Я даже скажу, что это неуважение к России!

Вот такое о нeм впечатление. С ним надо расставаться, потому что так себя вести нельзя. Работай ты спокойно с уважением к стране, но нет. Какой-то мат-перемат, немыслимые жесты. Надо что-то с ним решать.

Станкович – истеричка. Он скоро с кулаками на людей будет бросаться. Обнаглел совсем! У него ничего не получается, «Спартак» валится, претензии к нему большие, игры никакой уже нет.

Была игра, но потом пропала, ничего интересного не показывают, но футболисты-то хорошие, что-то из себя представляют. Но команда разрозненная.

Значит, Станкович не знает, что делать, либо не умеет исправлять ситуацию. «Спартак» ошибся с его назначением», – заявил Пономарeв.

  • «Спартак» не смог выйти в Суперфинал FONBET Кубка России, проиграв «Ростову» со счетом 1:2.
  • В РПЛ команда идет на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.
  • Станкович получил красные карточки в двух матчах подряд.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Пономарев Владимир
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Комментарии (3)
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ПалкоВводецъ007
1747399165
Истеричная девка досталась хрякам. Гыгыгы
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Spartak_forv@
1747400453
Причём тут вообще неуважение к России?
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andr45
1747400566
В мае 2021 года Карпмн был дисквалифицирован на три матча чемпионата России из-за того, что бросил бутылку в судью. СЭ 18.05 2021 МАКГИДИ «Мы проиграли первые несколько матчей сезона. Карпин пытался использовать разные методы. В итоге он привел расстроенных ультрас к нам на базу. Там было шесть или семь человек из различных фанатских группировок. Среди них выделялся главный – спокойный, сдержанный мужчина, который попросил нас играть лучше. Но был и фанат, который постоянно кричал матом: «****, #####, ****!» СЭ 11.12.24
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