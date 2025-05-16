Станковича назвали «истеричкой»: «Он скоро с кулаками на людей будет бросаться»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев возмущен поведением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Поведение Станковича не делает ему чести и не украшает его. Он же у всех на виду, некрасиво себя так вести. Я даже скажу, что это неуважение к России!

Вот такое о нeм впечатление. С ним надо расставаться, потому что так себя вести нельзя. Работай ты спокойно с уважением к стране, но нет. Какой-то мат-перемат, немыслимые жесты. Надо что-то с ним решать.

Станкович – истеричка. Он скоро с кулаками на людей будет бросаться. Обнаглел совсем! У него ничего не получается, «Спартак» валится, претензии к нему большие, игры никакой уже нет.

Была игра, но потом пропала, ничего интересного не показывают, но футболисты-то хорошие, что-то из себя представляют. Но команда разрозненная.

Значит, Станкович не знает, что делать, либо не умеет исправлять ситуацию. «Спартак» ошибся с его назначением», – заявил Пономарeв.