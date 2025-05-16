Погребняк назвал желаемого тренера для «Спартака»

Воспитанник «Спартака» Павел Погребняк сказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера московской команды.

«Для «Спартака» этот сезон провальный. Какие могут быть ещe вопросы?

Мне тяжело судить, произойдeт ли отставка Станковича. Малышев сказал, что такого вопроса не стоит. Но, судя по результатам, такое возможно.

Кто-то советовал Мостового назначить на пост главного тренера «Спартака». Было бы интереснее, если бы он пришeл (смеется)», – заявил Погребняк.