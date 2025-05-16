Реакция Лапорты на чемпионство «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после гостевого матча 36-го тура Примеры с «Эспаньолом» (2:0), в котором команда завоевала титул чемпиона Испании, поделился своими эмоциями от выступлений «блауграны».

«Мы очень счастливы. Этот сезон исторический. Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись, я хочу поблагодарить футболистов, которые выступали великолепно.

Они играют со своей индивидуальностью, свежо и дарят очень хорошие чувства. Мы влюбились в эту команду. Это игроки, которые любят «Барсу», ее цвета и заслуживают всего наилучшего.

Тренер является одним из ключей к успеху. [Спортивный директор] Деку также заслуживает большой похвалы за то, что собрал эту команду.

Эта победа добыта несмотря на трудности и попытки дестабилизации, подобных которым я не видел за время своего пребывания на посту президента. Это победа для членов и болельщиков «Барсы».

Деку убедил нас подписать Флика. Он сказал, что это идеальный человек, чтобы возглавить эту команду. У нас превосходные игроки. Мы полностью доверяем ему, и Ханси показывает, что он из себя представляет: профессиональный, строгий, прививает дисциплину, но с особой чуткостью в общении с игроками. Он требовательный человек, но знает грань.

Ламин [Ямаль] – гений. Он находится на уровне, предназначенном для избранных, и он часть группы блестящих игроков.

В матче с «Эспаньолом» это снова стало очевидно. Он открыл счет, забил в верхний угол. Это футболист, который очень важен в игре. Он двигает команду, сосредоточен на каждом действии.

Они наслаждаются игрой в футбол и полностью приняли этот стиль. Игроки хорошо проводят время вместе; это команда, в которой звучит музыка. Они всегда танцуют, шутят... это очень молодая команда. Они уверены в себе, у них нет комплексов.

Это команда, которая ведет в счете за три минуты до конца матча и идет за четвертым голом, как в матче с «Интером». Им есть куда расти. Я убежден, что им еще многому предстоит научиться», – сказал Лапорта.