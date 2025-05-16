Стали известны требования к клубам, которые пока не прошли лицензирование для РПЛ

Два клуба РПЛ «Химки» и «Крылья Советов», а также претендующий на повышение в классе «Черноморец» пока не прошли лицензирование для выступлений в лиге в следующем сезоне. У них есть время на апелляцию до 23 мая, в течение которого необходимо устранить все недочеты.
У «Химок» проблемы с долгами, а также отсутствует договор с футбольной академией – Московская область пока отказывает клубу в этом.
От «Крыльев Советов» требуется договоренность с «Ростехом», касающаяся погашения долгов.
«Черноморцу» требуется договор со стадионом.
«Если по самарцам прогноз позитивный, то по клубам из Подмосковья и Новороссийска он негативный», – сообщил журналист Иван Карпов.
- «Химки» занимают 12-е место в РПЛ с 26 очками после 28 туров.
- «Крылья Советов» идут 10-ми с 30 баллами.
- «Черноморец» занимает 3-е место в Первой лиге с 58 очками по итогам 32 встреч.