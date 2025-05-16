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Стали известны требования к клубам, которые пока не прошли лицензирование для РПЛ

Сегодня, 12:52

Два клуба РПЛ «Химки» и «Крылья Советов», а также претендующий на повышение в классе «Черноморец» пока не прошли лицензирование для выступлений в лиге в следующем сезоне. У них есть время на апелляцию до 23 мая, в течение которого необходимо устранить все недочеты.

У «Химок» проблемы с долгами, а также отсутствует договор с футбольной академией – Московская область пока отказывает клубу в этом.

От «Крыльев Советов» требуется договоренность с «Ростехом», касающаяся погашения долгов.

«Черноморцу» требуется договор со стадионом.

«Если по самарцам прогноз позитивный, то по клубам из Подмосковья и Новороссийска он негативный», – сообщил журналист Иван Карпов.

  • «Химки» занимают 12-е место в РПЛ с 26 очками после 28 туров.
  • «Крылья Советов» идут 10-ми с 30 баллами.
  • «Черноморец» занимает 3-е место в Первой лиге с 58 очками по итогам 32 встреч.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Черноморец Химки Крылья Советов
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