Стали известны требования к клубам, которые пока не прошли лицензирование для РПЛ

Два клуба РПЛ «Химки» и «Крылья Советов», а также претендующий на повышение в классе «Черноморец» пока не прошли лицензирование для выступлений в лиге в следующем сезоне. У них есть время на апелляцию до 23 мая, в течение которого необходимо устранить все недочеты.

У «Химок» проблемы с долгами, а также отсутствует договор с футбольной академией – Московская область пока отказывает клубу в этом.

От «Крыльев Советов» требуется договоренность с «Ростехом», касающаяся погашения долгов.

«Черноморцу» требуется договор со стадионом.

«Если по самарцам прогноз позитивный, то по клубам из Подмосковья и Новороссийска он негативный», – сообщил журналист Иван Карпов.