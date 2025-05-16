Мостовой сказал, верит ли он в чемпионство «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что «Краснодар» сможет реализовать преимущество в одно очко над «Зенитом» за два тура до финиша сезона в РПЛ.
– Верите ли вы в чемпионство «Краснодара» после поражения от ЦСКА?
– Я остаюсь при мнении, что «Краснодар» не проиграет чемпионство, у них остается фора в одно очко. Нужно обыграть «Оренбург» и «Динамо» и не смотреть на остальных. Другое дело, что сейчас они задрожали. Как я говорил, интрига будет до последнего тура. Только я включал в тройку и «Спартак».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком после 28 туров, «Зенит» отстает на 1 очко, ЦСКА – на 6.
- Турнир закончится 24 мая.
Источник: «Матч ТВ»