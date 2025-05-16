Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мостовой сказал, верит ли он в чемпионство «Краснодара»

Сегодня, 09:26
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что «Краснодар» сможет реализовать преимущество в одно очко над «Зенитом» за два тура до финиша сезона в РПЛ.

– Верите ли вы в чемпионство «Краснодара» после поражения от ЦСКА?

– Я остаюсь при мнении, что «Краснодар» не проиграет чемпионство, у них остается фора в одно очко. Нужно обыграть «Оренбург» и «Динамо» и не смотреть на остальных. Другое дело, что сейчас они задрожали. Как я говорил, интрига будет до последнего тура. Только я включал в тройку и «Спартак».

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 61 очком после 28 туров, «Зенит» отстает на 1 очко, ЦСКА – на 6.
  • Турнир закончится 24 мая.

Еще по теме:
Мостовой отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка 7
Мостовой назвал лучших игроков РПЛ
Губерниев призвал «Спартак» назначить царя вместо самозванцев 13
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мостовой Александр
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1747378451
оренбург костьми ляжет на своём искусственном газоне. краснодару там легко точно не будет.
Ответить
АЛЕКС 58
1747378462
Если завтра Газовик насуёт быкам,можно смело говорить о договорном матче. Так же как игра в Питере с приятным для газовых счётом 4-1
Ответить
SLADE2019
1747380848
Все мы - спартачи верили, что команда в тройке будет.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной
10:33
Реакция Максименко на поражение «Спартака» от «Ростова»
10:26
1
В Аргентине отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией
10:16
2
Нападающий «Спартака» остался недоволен судейством игры с «Ростовом»
10:03
4
Флик рассказал об изменениях в «Барселоне», которые помогли завоевать чемпионство
09:56
Пономарев назвал причину поражения «Спартака» от «Ростова»
09:34
5
Радимов оценил выступления «Ростова» в Кубке
09:17
Агент оценил вариант приглашения Семака в сборную России после увольнения из «Зенита»
08:45
5
Дьяков – о поведении Станковича: «Возможно, его удалили из клуба»
08:29
6
Все новости
Все новости
Пономарев назвал причину поражения «Спартака» от «Ростова»
09:34
5
Мостовой сказал, верит ли он в чемпионство «Краснодара»
09:26
5
Агент оценил вариант приглашения Семака в сборную России после увольнения из «Зенита»
08:45
5
Дьяков – о поведении Станковича: «Возможно, его удалили из клуба»
08:29
6
Канчельскис потребовал ответа от руководства «Спартака»
08:02
17
Червиченко оценил поведение Станковича: «Психически неустойчивый человек»
00:57
15
«Краснодар» ведет переговоры с капитаном «Осера»
00:47
5
В «Спартаке» составили шорт-лист тренеров на замену Станковичу
00:38
17
Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об увольнении Станковича
Вчера, 23:57
10
Мостовой назвал лучших игроков РПЛ
Вчера, 21:13
Канчельскис отказал Соболеву в статусе нападающего
Вчера, 20:48
5
Реакция Черчесова на возможное приглашение в «Локомотив»
Вчера, 20:32
1
Юран раскритиковал поведение Станковича
Вчера, 19:52
2
Червиченко назвал клуб РПЛ, уровню которого соответствует Соболев
Вчера, 19:40
5
Федун высказался о будущем Станковича в «Спартаке»
Вчера, 19:25
4
Семин объяснил неудачи «Зенита» в этом сезоне
Вчера, 18:55
5
Петржела призвал уволить Семака из «Зенита»
Вчера, 18:41
9
«Локомотив» хочет бесплатно подписать Бейла
Вчера, 18:19
1
Валуев дал совет Соболеву после незабитого пенальти
Вчера, 18:09
12
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
Вчера, 17:45
3
Николич назвал игрока, за которым будущее российского футбола
Вчера, 17:32
1
Червиченко: «Из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева»
Вчера, 17:20
28
Бубнов объяснил, почему «Спартак» провалил весну
Вчера, 17:03
4
Набабкин: «Не хочу быть партнером Соболева»
Вчера, 16:52
3
Защитник «Зенита» сказал, прорвет ли Соболева на голы как Кассьерру
Вчера, 16:36
28
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
Вчера, 16:08
Бубнов пояснил информацию об уходе Станковича
Вчера, 15:23
4
Кобелев выступил против назначения Карпина в «Динамо»
Вчера, 15:05
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 