Мостовой сказал, верит ли он в чемпионство «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что «Краснодар» сможет реализовать преимущество в одно очко над «Зенитом» за два тура до финиша сезона в РПЛ.

– Верите ли вы в чемпионство «Краснодара» после поражения от ЦСКА?

– Я остаюсь при мнении, что «Краснодар» не проиграет чемпионство, у них остается фора в одно очко. Нужно обыграть «Оренбург» и «Динамо» и не смотреть на остальных. Другое дело, что сейчас они задрожали. Как я говорил, интрига будет до последнего тура. Только я включал в тройку и «Спартак».