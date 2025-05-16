Канчельскис потребовал ответа от руководства «Спартака»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал ситуацию в «Спартаке» цикличной.

«Я еще перед сезоном сказал, что этот «Спартак» не будет чемпионом. Все-таки я играл в футбол, что-то в нем понимаю.

Вот и в «Спартаке» происходит цикличная ситуация. Перед сезоном все кричат, что новый тренер приведeт команду к большим победам, а в конце сезона его выгоняют. Хочется услышать от руководства «Спартака», почему они назначают того или иного тренера. Непонятно, куда движется этот клуб.

У болельщиков есть амбиции, чтобы их клуб вернулся на вершину. А что думает об этом руководство, мы не понимаем. Складывается ощущение, что руководство не хочет заниматься «Спартаком», – сказал Канчельскис.