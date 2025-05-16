Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Канчельскис потребовал ответа от руководства «Спартака»

Сегодня, 08:02
6

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис назвал ситуацию в «Спартаке» цикличной.

«Я еще перед сезоном сказал, что этот «Спартак» не будет чемпионом. Все-таки я играл в футбол, что-то в нем понимаю.

Вот и в «Спартаке» происходит цикличная ситуация. Перед сезоном все кричат, что новый тренер приведeт команду к большим победам, а в конце сезона его выгоняют. Хочется услышать от руководства «Спартака», почему они назначают того или иного тренера. Непонятно, куда движется этот клуб.

У болельщиков есть амбиции, чтобы их клуб вернулся на вершину. А что думает об этом руководство, мы не понимаем. Складывается ощущение, что руководство не хочет заниматься «Спартаком», – сказал Канчельскис.

  • В четверг «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов FONBET Кубка России
  • В РПЛ клуб занимает 5-е место за два тура до финиша с 51 очком. Отставание от 3-й позиции составляет 4 очка.
  • «Спартак» в последний раз выигрывал титул в сезоне-2021/22, когда победил в Кубке России.

Еще по теме:
Дьяков – о поведении Станковича: «Возможно его удалили из клуба» 1
Реакция «Фратрии» на вылет «Спартака» из Кубка 2
Вылетевшие из Кубка «Зенит» и «Спартак» получили утешительные призы 17
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Янвapь 62
1747371814
У болельщиков хряков не амбиции, а полюции и галлюцинации
Ответить
СильныйМозг
1747372240
Лучше оставить все как есть. Меня прет, когда бешенных петухов бомбит.
Ответить
Интерес
1747372569
Руководство привычно плит деньги из кармана "насяльника",кто бы им не был.Это же сейчас ,блин,универсалы-многостаночники,"слесари-гинекологи",считающие,что могут управлять чем угодно.Вот если бы Мостовой имел ввиду этих "нефутбольных людей",я бы его поддержал.
Ответить
Garrincha58
1747372656
Может вам господин Качельскис ещё потребовать от руководства МЮ почему они на 16 месте в АПЛ
Ответить
ilich55
1747373094
Андрюша, в Спартаке спрашивать не с кого, одни гастарбайтеры в руководстве.
Ответить
Mladiс
1747373465
Кубок отдают коням,поэтому Спартак так палевно слился ,чтобы не проигрывать финал дерби.Букмекер рулит всеми процессами .Ростову смысла радоваться нет
Ответить
Главные новости
«Реал» отреагировал на чемпионство «Барселоны»
08:15
1
Канчельскис потребовал ответа от руководства «Спартака»
08:02
6
Реакция «Фратрии» на вылет «Спартака» из Кубка
07:50
2
Вылет «Спартака» из Кубка, чемпионство «Барсы», новый соперник сборной России, игрока РПЛ призвали в армию и другие новости
01:35
ФотоВылетевшие из Кубка «Зенит» и «Спартак» получили утешительные призы
01:20
17
Педри побил рекорд Месси в «Барселоне»
01:10
1
Червиченко оценил поведение Станковича: «Психически неустойчивый человек»
00:57
9
В «Спартаке» составили шорт-лист тренеров на замену Станковичу
00:38
13
Примера. «Барселона» стала чемпионом благодаря голу Ямаля
00:26
6
Реакция Генича на вылет «Спартака» из Кубка
00:07
2
Все новости
Все новости
Дьяков – о поведении Станковича: «Возможно его удалили из клуба»
08:29
1
Червиченко оценил поведение Станковича: «Психически неустойчивый человек»
00:57
9
«Краснодар» ведет переговоры с капитаном «Осера»
00:47
2
В «Спартаке» составили шорт-лист тренеров на замену Станковичу
00:38
13
Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об увольнении Станковича
Вчера, 23:57
9
Мостовой назвал лучших игроков РПЛ
Вчера, 21:13
Канчельскис отказал Соболеву в статусе нападающего
Вчера, 20:48
5
Реакция Черчесова на возможное приглашение в «Локомотив»
Вчера, 20:32
1
Юран раскритиковал поведение Станковича
Вчера, 19:52
2
Червиченко назвал клуб РПЛ, уровню которого соответствует Соболев
Вчера, 19:40
5
Федун высказался о будущем Станковича в «Спартаке»
Вчера, 19:25
4
Семин объяснил неудачи «Зенита» в этом сезоне
Вчера, 18:55
5
Петржела призвал уволить Семака из «Зенита»
Вчера, 18:41
8
«Локомотив» хочет бесплатно подписать Бейла
Вчера, 18:19
1
Валуев дал совет Соболеву после незабитого пенальти
Вчера, 18:09
12
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
Вчера, 17:45
3
Николич назвал игрока, за которым будущее российского футбола
Вчера, 17:32
1
Червиченко: «Из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева»
Вчера, 17:20
28
Бубнов объяснил, почему «Спартак» провалил весну
Вчера, 17:03
4
Набабкин: «Не хочу быть партнером Соболева»
Вчера, 16:52
3
Защитник «Зенита» сказал, прорвет ли Соболева на голы как Кассьерру
Вчера, 16:36
28
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
Вчера, 16:08
Бубнов пояснил информацию об уходе Станковича
Вчера, 15:23
4
Кобелев выступил против назначения Карпина в «Динамо»
Вчера, 15:05
3
Известно условие, при котором «Спартак» продаст Бабича
Вчера, 14:51
2
Бубнов проанализировал работу судей на матчах «Зенита»
Вчера, 14:31
14
В «Пари НН» высказались о возможном выкупе нападающего «Краснодара»
Вчера, 14:20
Бубнов: «У меня есть информация по Станковичу»
Вчера, 14:03
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 