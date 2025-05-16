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Реакция «Фратрии» на вылет «Спартака» из Кубка

Сегодня, 07:50
2

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» отреагировало на вылет клуба из FONBET Кубка России после матча финала Пути регионов с «Ростовом» (1:2).

«Ну и традиционный, к сожалению, вопрос: почему сезон за сезоном?

Спасибо за чемпионат и Кубок, «Спартак»! 🤝» – говорится в сообщении.

  • В РПЛ клуб занимает 5-е место за два тура до финиша с 51 очком. Отставание от 3-й позиции составляет 4 очка.
  • «Спартак» в последний раз выигрывал титул в сезоне-2021/22, когда победил в Кубке России.

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Источник: телеграм-канал «Фратрия»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
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Комментарии (2)
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ilich55
1747372800
Хряковская "Фратрия" ничто иное, как своя среди чужих, чужая среди своих.
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Янвapь 62
1747373481
В Тушино есть своё персональное Кащенко для буйных подсвинков
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