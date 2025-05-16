Реакция «Фратрии» на вылет «Спартака» из Кубка

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» отреагировало на вылет клуба из FONBET Кубка России после матча финала Пути регионов с «Ростовом» (1:2).
«Ну и традиционный, к сожалению, вопрос: почему сезон за сезоном?
Спасибо за чемпионат и Кубок, «Спартак»! 🤝» – говорится в сообщении.
- В РПЛ клуб занимает 5-е место за два тура до финиша с 51 очком. Отставание от 3-й позиции составляет 4 очка.
- «Спартак» в последний раз выигрывал титул в сезоне-2021/22, когда победил в Кубке России.
Источник: телеграм-канал «Фратрия»