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  • Червиченко оценил поведение Станковича: «Психически неустойчивый человек»

Червиченко оценил поведение Станковича: «Психически неустойчивый человек»

Сегодня, 00:57
3

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Огромную роль играют психопатические выходки Станковича. Команда не заряжается от его эмоций, а наоборот, тоже начинает психовать.

С тренером «Спартак» ошибся. Перебор эмоций, постоянная апелляция к судьям – это перебор. Излишние эмоции сослужили плохую службу. Сейчас речь пойдет про расторжение контракта. Никакого движения вперед.

Станковича оставят до конца сезона. Всего два матча осталось. Когда его назначали, мне говорили, что это психически неустойчивый человек. Его поведение пока что подтверждает эту версию.

Не удивлюсь, если завтра он бросит команду и уедет, но надеюсь, что этого не случится», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» не смог выйти в Суперфинал FONBET Кубка России, проиграв «Ростову» со счетом 1:2.
  • В РПЛ команда идет на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.
  • Станкович получил красные карточки в двух матчах подряд.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Червиченко Андрей
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Комментарии (3)
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fakeid
1747347144
сильно доставил момент с его удалением. левников показал жёлтую и ушёл. но лысый не угомонился, продолжил прыгать. и как же смешно и долго резервный показывал левникову на психопата, типа, сам посмотри, он дальше прыгает и орёт! вот этот жест резервного надолго останется в памяти))
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Красногвардейчик
1747348695
похоже, Максим больше не позовут петь. подвел Спартак певичку.
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кайрос
1747348981
Послушать комменты Червиченко..Так там и есть признаки психически неустойчивого человека.
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