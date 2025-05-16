Червиченко оценил поведение Станковича: «Психически неустойчивый человек»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Огромную роль играют психопатические выходки Станковича. Команда не заряжается от его эмоций, а наоборот, тоже начинает психовать.

С тренером «Спартак» ошибся. Перебор эмоций, постоянная апелляция к судьям – это перебор. Излишние эмоции сослужили плохую службу. Сейчас речь пойдет про расторжение контракта. Никакого движения вперед.

Станковича оставят до конца сезона. Всего два матча осталось. Когда его назначали, мне говорили, что это психически неустойчивый человек. Его поведение пока что подтверждает эту версию.

Не удивлюсь, если завтра он бросит команду и уедет, но надеюсь, что этого не случится», – сказал Червиченко.