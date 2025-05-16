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Реакция Генича на вылет «Спартака» из Кубка

Сегодня, 00:07
2

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал исход противостояния «Спартака» и «Ростова».

  • Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«В таких матчах очень нужны терпение и выдержка. И, конечно, немалая доля удачи. В этом «Ростов» и переиграл «Спартак» 👏👏👏

С выходом в Суперфинал, «Ростов»!» – написал Генич в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Кубок Ростов Спартак Генич Константин
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1747343420
Все у него игры в голове. Скоро долги жопой будет покрывать за луноманию.
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fakeid
1747345499
как вы достали с этими мусорными новостями. если нажать на генича и перейти в его профиль - даже на первой странице куча заголовков "реакция генича" или "генич двумя словами описал". вам генич приплачивает, что ли, чтобы вы все его высеры публиковали? у нас десятки комментаторов, и все как-то реагируют на тот же спартаг у себя в телеграме. но тут исключительно только "реакция генича". прям реально как будто проплачивает, чтобы его почаще публиковали.
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