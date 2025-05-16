Реакция Генича на вылет «Спартака» из Кубка

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал исход противостояния «Спартака» и «Ростова».

Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«В таких матчах очень нужны терпение и выдержка. И, конечно, немалая доля удачи. В этом «Ростов» и переиграл «Спартак» 👏👏👏

С выходом в Суперфинал, «Ростов»!» – написал Генич в своем телеграм-канале.