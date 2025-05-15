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  • Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об увольнении Станковича

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об увольнении Станковича

Вчера, 23:57
5

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем главного тренера Деяна Станковича.

  • Московская команда не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.
  • В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

– У «Спартака» самые лучшие в мире болельщики. Вся команда, штаб, мы благодарны за поддержку на протяжении всего сезона. Очень ценим.

Сезон не закончен. Продолжаем бороться. Сегодня результат неудовлетворительный. Просим у болельщиков прощения.

– Будет ли уволен Станкович?

– Все вопросы в конце сезона. Эмоциональность? Надо понимать, что мы все не удовлетворены результатом.

Иногда эмоции перехлестывают. Надо держать себя в руках, но, думаю, вы это понимаете. Он своими эмоциями заряжает команду, но у этого есть оборотная сторона.

– Нет ощущения, что Станкович нарывается на увольнение?

– Уверен, что нет. Он очень хочет выиграть, уверен. Крайне расстроен, что не удалось добиться того, что было намечено.

– Вас устраивает игра команды в последних матчах?

– Не устраивает результат. Что нужно усилить, посмотрим. Мы постоянно на связи с Деяном, общаемся и обсуждаем, что нужно поменять.

– Есть понимание, что случилось после «Зенита»?

– Все футболисты очень хотят добиться результата.

– Какова ответственность Кахигао в происходящем?

– Все в конце сезона будем обсуждать, что будем делать дальше.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (5)
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fakeid
1747342812
стыдно за зулусятник) понабрали неликвида втридорога, у которых 0+0. великий кахигао сделал своё дело - теперь может уходить. не удивлюсь, что хряки могут заподозрить и здесь заговор против спартака: наверняка газпром подкинул в тарасятник этого персонажа)
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СильныйМозг
1747342971
Они забыли спросить, что является их приоритетом при выборе нового тренера. Он бы ответил, что в этот раз будут брать прыгуна с шестом! А то последних было не видно. :)))
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