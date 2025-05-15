Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об увольнении Станковича

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем главного тренера Деяна Станковича.
- Московская команда не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.
- Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.
- В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.
– У «Спартака» самые лучшие в мире болельщики. Вся команда, штаб, мы благодарны за поддержку на протяжении всего сезона. Очень ценим.
Сезон не закончен. Продолжаем бороться. Сегодня результат неудовлетворительный. Просим у болельщиков прощения.
– Будет ли уволен Станкович?
– Все вопросы в конце сезона. Эмоциональность? Надо понимать, что мы все не удовлетворены результатом.
Иногда эмоции перехлестывают. Надо держать себя в руках, но, думаю, вы это понимаете. Он своими эмоциями заряжает команду, но у этого есть оборотная сторона.
– Нет ощущения, что Станкович нарывается на увольнение?
– Уверен, что нет. Он очень хочет выиграть, уверен. Крайне расстроен, что не удалось добиться того, что было намечено.
– Вас устраивает игра команды в последних матчах?
– Не устраивает результат. Что нужно усилить, посмотрим. Мы постоянно на связи с Деяном, общаемся и обсуждаем, что нужно поменять.
– Есть понимание, что случилось после «Зенита»?
– Все футболисты очень хотят добиться результата.
– Какова ответственность Кахигао в происходящем?
– Все в конце сезона будем обсуждать, что будем делать дальше.