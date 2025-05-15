Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос об увольнении Станковича

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о будущем главного тренера Деяна Станковича.

Московская команда не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

– У «Спартака» самые лучшие в мире болельщики. Вся команда, штаб, мы благодарны за поддержку на протяжении всего сезона. Очень ценим.

Сезон не закончен. Продолжаем бороться. Сегодня результат неудовлетворительный. Просим у болельщиков прощения.

– Будет ли уволен Станкович?

– Все вопросы в конце сезона. Эмоциональность? Надо понимать, что мы все не удовлетворены результатом.

Иногда эмоции перехлестывают. Надо держать себя в руках, но, думаю, вы это понимаете. Он своими эмоциями заряжает команду, но у этого есть оборотная сторона.

– Нет ощущения, что Станкович нарывается на увольнение?

– Уверен, что нет. Он очень хочет выиграть, уверен. Крайне расстроен, что не удалось добиться того, что было намечено.

– Вас устраивает игра команды в последних матчах?

– Не устраивает результат. Что нужно усилить, посмотрим. Мы постоянно на связи с Деяном, общаемся и обсуждаем, что нужно поменять.

– Есть понимание, что случилось после «Зенита»?

– Все футболисты очень хотят добиться результата.

– Какова ответственность Кахигао в происходящем?

– Все в конце сезона будем обсуждать, что будем делать дальше.