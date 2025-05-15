Мостовой отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Ростова».

Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Обалдеть, но я не удивлен этому результату. Мы видели, как «Зенит» уступил, имея фору в два гола.

Нервы у «Спартака» сдают. Перехвалили мы команду.

Учитывая, что в чемпионате они пятые, растеряв все шансы на титул, и не вышли в суперфинал Кубка России, это провал по результату», – заявил Мостовой.