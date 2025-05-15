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Мостовой отреагировал на вылет «Спартака» из Кубка

Вчера, 23:30
4

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Ростова».

  • Команды встречались в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели из турнира, проиграв дома со счетом 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Обалдеть, но я не удивлен этому результату. Мы видели, как «Зенит» уступил, имея фору в два гола.

Нервы у «Спартака» сдают. Перехвалили мы команду.

Учитывая, что в чемпионате они пятые, растеряв все шансы на титул, и не вышли в суперфинал Кубка России, это провал по результату», – заявил Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Кубок Ростов Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (4)
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fakeid
1747341259
стыдно за региональных рылов! даже не смогли пробиться в путь рпл, играли только с днищами, зато визгов было, какие мы молодцы, до финала дошли! пока не были унижены ростовом)
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ySS
1747341643
Дело не в похвале, а в неправильном анализе своих сил, сил соперника и отсутствии каких-либо наигранных вариантов
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СильныйМозг
1747342411
Спартак и так выше головы прыгнул. Остается их только похвалить.
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raritet
1747342939
Здесь , через запятую должна продолжится фраза ,,," скорее берите меня, пока я свободен".. а чем черт не шутит? Может быть вот такой тренер, как Александр , и нужен...
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