Канчельскис отказал Соболеву в статусе нападающего

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис не считает игрока «Зенита» Александра Соболева нападающим из-за низкой результативности.

«Сколько Соболев забил за всю карьеру? Не понимаю, кто считает его классным нападающим. Классные нападающие – это Батистута и Кантона. А кто такой Соболев? Нападающие должны по 30 голов за сезон забивать. А Соболев забил пять мячей, и его сразу все стали называть супербомбардиром. Тот, кто считает Соболева нападающим, издевается над футболом.

Какой он нападающий с такой статистикой? Соболев до перехода в «Зенит» забил два гола, а от него все почему-то ждут хорошей результативности. Я играл на позиции крайнего полузащитника и за сезон в «Манчестер Юнайтед» забил 14 голов. А Соболев сколько забил?» – сказал Канчельскис.