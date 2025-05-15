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Губерниев назвал фаворита матча «Спартак» – «Ростов»

Сегодня, 19:14
6

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Ростов». Команды сыграют сегодня в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Конечно, финал Кубка «Спартак» – ЦСКА – всероссийская история, мощная. Десятилетиями намоленная. Но «Спартак» в кризисе, поэтому я бы не назвал «красно‑белых» фаворитом матча с «Ростовом». Но мы понимаем, что в Кубке может быть все что угодно. Тем более «Спартаку» по силам обыграть «Ростов». Но южане упрутся очень сильно, поэтому я тут результат не буду предсказывать. Хотя понятно, что по вывеске ЦСКА – «Ростов» и ЦСКА – «Спартак» – разные истории. Победит сильнейший.

Кубок России прекрасен. Победа любой команды в Кубке – это очень хорошая история с учетом того, что не все получается в чемпионате. Но одно дело, когда, как у ЦСКА, ты положишь в Кубок бронзовые медали… Тройка сильнейших и Кубок – очень позитивный момент. Для «Спартака» же это вообще спасение сезона», – сказал Губерниев.

  • Матч «Спартак» – «Ростов» пройдет сегодня.
  • Начало – в 20:00 по московскому времени.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Ростов Спартак Губерниев Дмитрий
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Комментарии (6)
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trener7
1747326213
Биатлон уже закончился?
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Benifacto
1747327542
всем срать что сказал губиГуб
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Каратель помойников
1747327900
Именно шлепанья губы и не хватало
Ответить
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