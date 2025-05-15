Губерниев назвал фаворита матча «Спартак» – «Ростов»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Ростов». Команды сыграют сегодня в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«Конечно, финал Кубка «Спартак» – ЦСКА – всероссийская история, мощная. Десятилетиями намоленная. Но «Спартак» в кризисе, поэтому я бы не назвал «красно‑белых» фаворитом матча с «Ростовом». Но мы понимаем, что в Кубке может быть все что угодно. Тем более «Спартаку» по силам обыграть «Ростов». Но южане упрутся очень сильно, поэтому я тут результат не буду предсказывать. Хотя понятно, что по вывеске ЦСКА – «Ростов» и ЦСКА – «Спартак» – разные истории. Победит сильнейший.

Кубок России прекрасен. Победа любой команды в Кубке – это очень хорошая история с учетом того, что не все получается в чемпионате. Но одно дело, когда, как у ЦСКА, ты положишь в Кубок бронзовые медали… Тройка сильнейших и Кубок – очень позитивный момент. Для «Спартака» же это вообще спасение сезона», – сказал Губерниев.