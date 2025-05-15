Петржела призвал уволить Семака из «Зенита»

Властимил Петржела посоветовал «Зениту» уволить Сергея Семака с поста главного тренера команды.

Петербуржцы ранее вылетели из Кубка, уступив ЦСКА. В РПЛ клуб занимает второе место за два тура до конца сезона.

«Семак уже длительное время находится в клубе. Надо пригласить другого тренера, чтобы освежить команду. Игроки начинают предугадывать все действия тренера.

«Зениту» стоит пригласить нового специалиста – к кому у футболистов будет больше уважения. Уверен, что «Зенит» выиграет чемпионат России. Не знаю, что сделает руководство, но даже если Семак выиграет в этом сезоне, я бы его все равно уволил. Слишком долгий срок работы тренера в одном клубе – не всегда на пользу», – сказал Семак.