Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Петржела призвал уволить Семака из «Зенита»

Сегодня, 18:41
2

Властимил Петржела посоветовал «Зениту» уволить Сергея Семака с поста главного тренера команды.

Петербуржцы ранее вылетели из Кубка, уступив ЦСКА. В РПЛ клуб занимает второе место за два тура до конца сезона.

«Семак уже длительное время находится в клубе. Надо пригласить другого тренера, чтобы освежить команду. Игроки начинают предугадывать все действия тренера.

«Зениту» стоит пригласить нового специалиста – к кому у футболистов будет больше уважения. Уверен, что «Зенит» выиграет чемпионат России. Не знаю, что сделает руководство, но даже если Семак выиграет в этом сезоне, я бы его все равно уволил. Слишком долгий срок работы тренера в одном клубе – не всегда на пользу», – сказал Семак.

Еще по теме:
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита» 1
Семак прокомментировал вылет «Зенита» от ЦСКА 28
Жена Семака сделала ему трогательный сюрприз после матча с «Динамо Мх» 3
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил Семак Сергей
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1747324300
Даже луноман заметил. Его нужно было увольнять, уже на 2 день работы!
Ответить
FWSPM
1747324395
Серега собирай манатки вендел на вокзале ждет
Ответить
Главные новости
Семин объяснил неудачи «Зенита» в этом сезоне
18:55
Петржела призвал уволить Семака из «Зенита»
18:41
2
Иванов отреагировал на информацию об уходе Шатова из «Урала»
18:30
Валуев дал совет Соболеву после незабитого пенальти
18:09
6
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
17:45
1
Николич назвал игрока, за которым будущее российского футбола
17:32
1
Червиченко: «Из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева»
17:20
13
Бубнов объяснил, почему «Спартак» провалил весну
17:03
2
Набабкин: «Не хочу быть партнером Соболева»
16:52
3
Генич тремя словами отреагировал на победу ЦСКА над «Зенитом»
16:48
7
Все новости
Все новости
«Локомотив» хочет бесплатно подписать Бейла
18:19
Николич назвал игрока, за которым будущее российского футбола
17:32
1
Червиченко: «Из «Зенита» могут убрать не только Семака, но и Медведева»
17:20
13
Бубнов объяснил, почему «Спартак» провалил весну
17:03
2
Набабкин: «Не хочу быть партнером Соболева»
16:52
3
Защитник «Зенита» сказал, прорвет ли Соболева на голы как Кассьерру
16:36
13
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
16:08
Бубнов пояснил информацию об уходе Станковича
15:23
3
Кобелев выступил против назначения Карпина в «Динамо»
15:05
3
Известно условие, при котором «Спартак» продаст Бабича
14:51
2
Бубнов проанализировал работу судей на матчах «Зенита»
14:31
14
В «Пари НН» высказались о возможном выкупе нападающего «Краснодара»
14:20
Бубнов: «У меня есть информация по Станковичу»
14:03
24
Стало известно решение суда по болельщику, прошедшему на матч РПЛ по чужому Fan ID
13:52
7
Семшов предложил оставить Гусева в «Динамо»: «Не думаю, что российские тренеры хуже зарубежных»
13:40
2
ЦСКА намерен выкупить форварда у клуба Первой лиги
13:32
«Локомотив» откажется от трансфера Сергеева и купит Руденко
12:17
5
Игрока РПЛ призвали в армию
11:51
3
Основной вратарь «Факела» приглянулся другому клубу РПЛ
11:34
Стал известен срок возможного контракта Карпина с «Динамо»
11:25
1
Губерниев призвал «Спартак» назначить царя вместо самозванцев
10:42
12
Мостовой сказал, у кого больше шансов в матче «Спартак» – «Ростов»
10:20
4
Агент Батракова ответил на вопрос о трансфере игрока в «Зенит»
09:31
Гурцкая: «Оренбургу» закроют финансирование и разгонят, если он не отнимет очки у «Краснодара»
01:06
20
Черданцева призвали закончить карьеру комментатора: «Слушать невозможно»
00:49
32
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
Вчера, 21:30
Ливай Гарсия рассказал, как Станкович помог ему в «Спартаке»
Вчера, 21:14
1
Игонин назвал самый популярный клуб России: «Тут спорить не с чем»
Вчера, 20:50
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 