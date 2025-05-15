Защитник «Зенита» сказал, прорвет ли Соболева как Кассьерру во втором сезоне

Защитник «Зенита» Сергей Волков оценил игру своего партнера по команде нападающего Александра Соболева.
– Его отношение к делу никогда не менялось. Забивал-не забивал, но он всегда старался на каждой тренировке. У него нет такого, что он унывает по этому поводу, загоняется, ищет в себе что-то. Просто работает каждый день.
В любом случае, у каждого нападающего, посмотрите, бывает черная полоса – не забивает долгое время, потом приходит в нужный момент, и пожалуйста.
– Да, у Матео Кассьерры первый сезон в «Зените» не задался, а потом как пошло... Может, и Соболева тоже прорвет во втором сезоне?
– Может быть.
- 28-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- В нынешнем сезоне на счету форварда 6 голов и 2 результативные передачи в 29 матчах.
Источник: «Спорт день за днём»