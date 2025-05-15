Защитник «Зенита» сказал, прорвет ли Соболева как Кассьерру во втором сезоне

Защитник «Зенита» Сергей Волков оценил игру своего партнера по команде нападающего Александра Соболева.

– Его отношение к делу никогда не менялось. Забивал-не забивал, но он всегда старался на каждой тренировке. У него нет такого, что он унывает по этому поводу, загоняется, ищет в себе что-то. Просто работает каждый день.

В любом случае, у каждого нападающего, посмотрите, бывает черная полоса – не забивает долгое время, потом приходит в нужный момент, и пожалуйста.

– Да, у Матео Кассьерры первый сезон в «Зените» не задался, а потом как пошло... Может, и Соболева тоже прорвет во втором сезоне?

– Может быть.