Червиченко – о покупке Соболева «Зенитом»: «Блестящая продажа «Спартака»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» высказался об ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА – «Зенит» (2:0, по пенальти 4:3).

«Судя по последним матчам ЦСКА, у меня были сомнения насчeт прохода «Зенита» дальше. На мой взгляд, они не показывают чемпионскую игру и очень слабы в нападении. У команды вымученные голы и победы.

Армейцы идут семимильными шагами вперeд и с каждым разом играют всe лучше. Сейчас команда находится на пике. ЦСКА мог бы выигрывать со счeтом 3:0, если бы Обляков умел бить пенальти. Я даже не помню, чтобы у «Зенита» были острые моменты. Результат по делу.

Соболев – великолепная покупка «Зенита» и блестящая продажа «Спартака». Избавиться от такого игрока за 10 миллионов евро – это то что надо. Как «Зенит» умудрился его купить? Наверное, это шутка года», – сказал Червиченко.