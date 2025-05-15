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  • Червиченко – о покупке Соболева «Зенитом»: «Блестящая продажа «Спартака»

Червиченко – о покупке Соболева «Зенитом»: «Блестящая продажа «Спартака»

Сегодня, 16:19
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Бывший президент «Спартака» и «Химок» высказался об ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА – «Зенит» (2:0, по пенальти 4:3).

«Судя по последним матчам ЦСКА, у меня были сомнения насчeт прохода «Зенита» дальше. На мой взгляд, они не показывают чемпионскую игру и очень слабы в нападении. У команды вымученные голы и победы.

Армейцы идут семимильными шагами вперeд и с каждым разом играют всe лучше. Сейчас команда находится на пике. ЦСКА мог бы выигрывать со счeтом 3:0, если бы Обляков умел бить пенальти. Я даже не помню, чтобы у «Зенита» были острые моменты. Результат по делу.

Соболев – великолепная покупка «Зенита» и блестящая продажа «Спартака». Избавиться от такого игрока за 10 миллионов евро – это то что надо. Как «Зенит» умудрился его купить? Наверное, это шутка года», – сказал Червиченко.

  • Форвард «Зенита» Александр Соболев не реализовал первый послематчевый пенальти.
  • Петербургский клуб приобрел игрока в августе прошлого года у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Соболев Александр Червиченко Андрей
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Комментарии (1)
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oyabun
1747315366
Заметьте, никто ни слова про Мантуана, который так же промахнулся в пенальти. Только про Соболева. Вот она "всенародная любовь". ))
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