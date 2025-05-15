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  • Экс-судья РПЛ отреагировал на слова Бубнова о том, что судьи «убивают» «Зенит»

Экс-судья РПЛ отреагировал на слова Бубнова о том, что судьи «убивают» «Зенит»

Сегодня, 15:53
2

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о возможном нарушении правил защитником ЦСКА Игорем Дивеевым на хавбеке «Зенита» Вильмаре Барриосе в эпизоде со вторым голом москвичей в кубковом матче (2:0, 4:3 по пенальти).

– Абсолютно обоюдная борьба, ничего там не было. Нормально все. Игроки боролись за позицию. Такое бывает.

– Александр Бубнов заявил, что в этом сезоне судьи больше «убивают» «Зенит». Вы согласны?

– Никто никого не «убивает».

– Как вы относитесь к тому, что практически после каждого матча судейство обсуждается больше футбола?

– Они обсуждают судейство, потому что это конец сезона. Им больше заняться нечем. Им же надо интригу создать. Это нормально. Это каждый год происходит. Ищут какие-то проблемы, которые по большому счету – это рабочие моменты.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Бубнов Александр Федотов Игорь
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Комментарии (2)
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Айболид
1747314098
Сегодня "федотке" из лукойла з/п пришла , вот и поёрло из него .
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Skull_Boy
1747314616
Пора обратно возвращаться в дурку
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