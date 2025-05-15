Экс-судья РПЛ отреагировал на слова Бубнова о том, что судьи «убивают» «Зенит»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о возможном нарушении правил защитником ЦСКА Игорем Дивеевым на хавбеке «Зенита» Вильмаре Барриосе в эпизоде со вторым голом москвичей в кубковом матче (2:0, 4:3 по пенальти).
– Абсолютно обоюдная борьба, ничего там не было. Нормально все. Игроки боролись за позицию. Такое бывает.
– Александр Бубнов заявил, что в этом сезоне судьи больше «убивают» «Зенит». Вы согласны?
– Никто никого не «убивает».
– Как вы относитесь к тому, что практически после каждого матча судейство обсуждается больше футбола?
– Они обсуждают судейство, потому что это конец сезона. Им больше заняться нечем. Им же надо интригу создать. Это нормально. Это каждый год происходит. Ищут какие-то проблемы, которые по большому счету – это рабочие моменты.
- В первой игре «Зенит» победил со счетом 2:0.
- Голы в ответном матче забили Матвей Кисляк на 37-й минуте и Тамерлан Мусаев на 90+2-й.
- Суперфинал Кубка с участием ЦСКА и победителем встреч «Спартак» – «Ростов» пройдет 1 июня.
- Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов выразил мнение, что в этом сезоне судьи в основном ошибаются не в пользу «Зенита».