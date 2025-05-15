Бубнов пояснил информацию об уходе Станковича

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов заявил, что не верит своим источникам, которые говорят об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
– Пишут, что Станкович при любых раскладах останется в «Спартаке», – сказал Константин Генич.
– Костя, ну нельзя верить ни прессе, ни руководителям.
– А вам можно? Вы же сказали, что у вас надежные источники.
– Да, я им, надежным источникам, когда они мне сказали, сказал: «Это 100%?» – «Да, 100%». А я говорю: «Я не верю».
– Сказали, что Станкович уходит по окончании сезона?
– Да. Я не верю, хотя они мне говорят, что это 100%.
- Деян Станкович возглавляет «Спартак» с начала сезона.
- Красно-белые занимают 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28 туров.
- Сегодня «Спартак» сыграет за выход в Суперфинал FONBET Кубка России с «Ростовом».
Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»