Бубнов пояснил информацию об уходе Станковича

Бывший защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР Александр Бубнов заявил, что не верит своим источникам, которые говорят об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

– Пишут, что Станкович при любых раскладах останется в «Спартаке», – сказал Константин Генич.

– Костя, ну нельзя верить ни прессе, ни руководителям.

– А вам можно? Вы же сказали, что у вас надежные источники.

– Да, я им, надежным источникам, когда они мне сказали, сказал: «Это 100%?» – «Да, 100%». А я говорю: «Я не верю».

– Сказали, что Станкович уходит по окончании сезона?

– Да. Я не верю, хотя они мне говорят, что это 100%.