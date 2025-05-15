В «Челси» определились с будущим главного тренера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска останется на своем посту независимо от результатов в оставшихся матчах сезона. Он сохранит работу, даже если клуб не попадет в Лигу чемпионов.
Руководство «Челси» хочет предоставить итальянцу возможность отработать как минимум два полных сезона. Если сейчас клуб не попадет в ЛЧ, это будет расценено как разочарование, но не как кризис, требующий кардинальных решений. К тому же в «Челси» знают об интересе к Мареске со стороны других клубов.
Изменения на посту главного тренера по ходу следующего сезона возможны только в случае непредвиденных обстоятельств или крайне плохих результатов. Однако если «Челси» и во второй раз не попадет в Лигу чемпионов, тогда будущее Марески может оказаться под вопросом.
Руководство клуба считает, что команда прогрессирует. Большую часть сезона «Челси» провел в топ-5, а не в числе догоняющих.
- За два тура до финиша сезона «Челси» с 63 очками занимает 5-е место в АПЛ, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. Команда опережает по разнице мячей «Астон Виллу» и на 1 очко «Ноттингем Форест».
- Также лондонцы вышли в финал Лиги конференций, где сыграют с «Бетисом».
- 45-летний Мареска возглавляет «Челси» с июня прошлого года.