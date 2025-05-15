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В «Челси» определились с будущим главного тренера

Сегодня, 13:15

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска останется на своем посту независимо от результатов в оставшихся матчах сезона. Он сохранит работу, даже если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

Руководство «Челси» хочет предоставить итальянцу возможность отработать как минимум два полных сезона. Если сейчас клуб не попадет в ЛЧ, это будет расценено как разочарование, но не как кризис, требующий кардинальных решений. К тому же в «Челси» знают об интересе к Мареске со стороны других клубов.

Изменения на посту главного тренера по ходу следующего сезона возможны только в случае непредвиденных обстоятельств или крайне плохих результатов. Однако если «Челси» и во второй раз не попадет в Лигу чемпионов, тогда будущее Марески может оказаться под вопросом.

Руководство клуба считает, что команда прогрессирует. Большую часть сезона «Челси» провел в топ-5, а не в числе догоняющих.

  • За два тура до финиша сезона «Челси» с 63 очками занимает 5-е место в АПЛ, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. Команда опережает по разнице мячей «Астон Виллу» и на 1 очко «Ноттингем Форест».
  • Также лондонцы вышли в финал Лиги конференций, где сыграют с «Бетисом».
  • 45-летний Мареска возглавляет «Челси» с июня прошлого года.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Челси Мареска Энцо
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