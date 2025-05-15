Счет матча «Реал» – «Мальорка» по угловым шокировал болельщиков

«Реал» в 36-м туре РПЛ победил «Мальорку» (2:1). Решающий гол забит Хакобо Рамоном на 90+5 минуте.
Болельщики впечатлены счетом по угловым – 26:0. 39:4 – счет по ударам по воротам.
«Смотрю футбол 22 года и не помню столько угловых», – написал один из фанатов в телеграм-канале комментатора «Матч ТВ» Константина Генича.
«Да, угловые – в книгу рекордов», – добавил другой.
- «Реал» отсрочил чемпионство «Барселоны».
- Между клубами 4 очка, но у каталонцев матч в запасе.
- В прошлом сезоне Примеру взял «Реал».
Источник: «Бомбардир»