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  • Черданцев предположил, какие ошибки допустил «Спартак» зимой

Черданцев предположил, какие ошибки допустил «Спартак» зимой

Сегодня, 19:00
3

Комменатор Георгий Черданцев высказался о выступлениях «Спартака» во второй части сезона.

– Справедливо сказать, что теперь для «Спартака» и Станковича кубковый матч с «Ростовом» – важнейший в сезоне на данный момент?

– Конечно. Осенью казалось по игре, что такой «Спартак» мы действительно давно не видели.

Я говорил: «Давайте посмотрим, как Станкович пройдет зимнюю паузу». У нас она отличается от европейской. За три месяца сто раз теряешь форму, сто раз ее набираешь. Можно было предположить, что для Станковича и его тренерского штаба это будет проблемой, потому что они не с таким не сталкивались в той же Италии.

Видимо, что‑то было не так спланировано. Может быть, с трансферами Гарсии и Солари нарушился какой‑то внутрикомандный баланс. Очевидно, что в эту зимнюю паузу были допущены какие‑то ошибки, которые привели к потере позиций в чемпионате.

Сейчас получается так, что все упирается в матч с «Ростовом», где «Спартак» – фаворит. Не сказал бы, что стопроцентный. «Ростов» – команда крепкая, хорошая. Они отдыхают в последних матчах чемпионата, особо не напрягаются, поскольку не решают никаких задач. У них будет сверхмотивация, сверхнастрой.

Думаю, это будет тяжелая игра для «Спартака». В финале будет либо ЦСКА, либо «Зенит», поэтому в этом сезоне «Спартаку» гарантировать титул никто не может.

  • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28 туров. Команда отстает от 3-й позиции на 4 очка.
  • Красно-белые 15 мая дома сыграют с «Ростовом» за выход в Суперфинал FONBET Кубка России. Матч начнется в 20:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Черданцев Георгий
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Комментарии (3)
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...уефан
1747238916
...ну, про непривычную зимнюю паузу для Станковича и штаба, только ленивый не высказывался, не исключая и Черданцева, но увы, не в этом только дело...
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Foxitkuban
1747239495
Список ошибок очень велик и не только этой зимой...
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Странник 09
1747241854
Чердак прям Нострадамус все наперед знает.
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