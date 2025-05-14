Черданцев предположил, какие ошибки допустил «Спартак» зимой

Комменатор Георгий Черданцев высказался о выступлениях «Спартака» во второй части сезона.

– Справедливо сказать, что теперь для «Спартака» и Станковича кубковый матч с «Ростовом» – важнейший в сезоне на данный момент?

– Конечно. Осенью казалось по игре, что такой «Спартак» мы действительно давно не видели.

Я говорил: «Давайте посмотрим, как Станкович пройдет зимнюю паузу». У нас она отличается от европейской. За три месяца сто раз теряешь форму, сто раз ее набираешь. Можно было предположить, что для Станковича и его тренерского штаба это будет проблемой, потому что они не с таким не сталкивались в той же Италии.

Видимо, что‑то было не так спланировано. Может быть, с трансферами Гарсии и Солари нарушился какой‑то внутрикомандный баланс. Очевидно, что в эту зимнюю паузу были допущены какие‑то ошибки, которые привели к потере позиций в чемпионате.

Сейчас получается так, что все упирается в матч с «Ростовом», где «Спартак» – фаворит. Не сказал бы, что стопроцентный. «Ростов» – команда крепкая, хорошая. Они отдыхают в последних матчах чемпионата, особо не напрягаются, поскольку не решают никаких задач. У них будет сверхмотивация, сверхнастрой.

Думаю, это будет тяжелая игра для «Спартака». В финале будет либо ЦСКА, либо «Зенит», поэтому в этом сезоне «Спартаку» гарантировать титул никто не может.