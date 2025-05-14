Смородская – о Станковиче: «Провалил сезон, его надо убирать!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что победа в FONBET Кубке России не сделает сезон для «Спартака» успешным.

«Победа в Кубке России не будет утешением для «Спартака». Красно-белые всегда хотят большего – чемпионства! Это даже успехом нельзя назвать. Станкович провалил сезон, и его надо убирать! Кубок никогда не был утешением для «Спартака». Для «Локомотива» всегда был», – сказала Смородская.