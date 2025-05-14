Смородская – о Станковиче: «Провалил сезон, его надо убирать!»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что победа в FONBET Кубке России не сделает сезон для «Спартака» успешным.
«Победа в Кубке России не будет утешением для «Спартака». Красно-белые всегда хотят большего – чемпионства! Это даже успехом нельзя назвать. Станкович провалил сезон, и его надо убирать! Кубок никогда не был утешением для «Спартака». Для «Локомотива» всегда был», – сказала Смородская.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28 туров. Команда отстает от 3-й позиции на 4 очка.
- Красно-белые 15 мая дома сыграют с «Ростовом» за выход в Суперфинал FONBET Кубка России. Матч начнется в 20:00 мск.
Источник: Legalbet